Катерина Ножевникова: «Помочь всем будет еще сложнее…»

Глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова – о «ковидных буднях» Одессы и о том, что спасение от коронавируса в руках каждого из нас.

Катерина Ножевникова,

глава благотворительного фонда «Корпорация монстров»

Ну что, дорогие товарищи! Сводка с полей, так сказать. В опорных больницах реанимационные места закончились. А «ковидных» стационаров сейчас четыре на весь город и область. Остальные отделения еще не получили «ковидные» пакеты (комплекс медицинских услуг пациентам с коронавирусом). Когда откроют такие отделения в других стационарах, неизвестно. В Одесской больнице №5 еще сто мест с хвостиком (по состоянию на 26 сентября). Но в выходные одной пациентке искали место час. А вот в инфекционной больнице женских мест нет. С кислородом пока все хорошо: хоть что-то радует.

Кстати, не надейтесь, что вы будете лечиться бесплатно. Случаев, когда пишут целые списки дорогих медикаментов, уже вагон и тележка. А финансирования на них не хватает. Человеческий фактор сотрудников больниц тоже имеется — некоторые просто теряют связь с реальностью, и пишут в списках все на свете. Каждый такой случай приходится решать департаменту здравоохранения.

И вот тут очень хочется напомнить, что призывы от врачей о сезонной вакцинации всегда звучат за несколько месяцев до начала любой эпидемии! Потому что нашему организму нужно успеть выработать антитела. А получается так: человек вакцинируется и через несколько дней заболевает, и тогда со всех сторон крики: «Ваша вакцина не помогла»…

Ранее в Блогах «Одесской жизни»: «Пир во время чумы. Перезагрузка».

Запомните: во время вакцинации и две недели после нее важно вести «бдительный» образ социальной жизни, чтобы организм успел сформировать иммунитет, и вы не подхватили вирус. Но нет, мы будем тянуть все до последнего.

Отдельная беда с назначениями семейных врачей. Ну, например, у пациента 45% поражения легких, сатурация 86%, четверо суток болезни, ишемическая болезнь сердца (ИБС), а ему без анализов и по телефону назначают антибиотик. А далее дают мой номер телефона: «А там возьмете кислород». Я не понимаю, как, спустя почти два года, дают такие назначения?

Есть еще одна проблема — позднее обращение больных (особенно распространено среди пациентов 35-45 лет). Пожилые люди еще более склонны к такому «лечению». Если вы, может, и пролетите с новым штаммом «дельта» (хотя в стационарах молодых тоже достаточно), то ваши старики не справятся. Очень агрессивное и резкое его течение. Врачи очень напряжены — весна покажется нам еще раем.

Сейчас звонки раздаются все чаще и чаще. Помочь всем не получалось и раньше. Теперь это сделать будет еще сложнее. Что еще советовать людям, я не знаю. Не хотите вакцинироваться, ну хоть респираторы начните носить. Не толпитесь в заведениях и магазинах. У вас еще есть время сделать прививки. Через месяц шансов подхватить эту заразу будет еще больше.

Берегите себя и своих близких!

Ранее в рубрике Личное мнение: Катерина Ножевникова: Сделайте прививку хотя бы своим родителям.