Кулеш из Немировского: рецепт настоящего казацкого блюда

— История казацкого кулеша насчитывает более полутысячелетия. Это были бурные времена, когда городское население, крестьяне, мелкая шляхта бежали от притеснения господами и осваивали новые земли Поднепровья и Побужья. В казацкое братство принимались только неженатые мужчины. Поэтому они должны были уметь готовить пищу из того, что Бог послал. Кулеш, похожий на густой суп или жидкую кашу, стал основным блюдом казаков.

Кулеш и сегодня считается уникальным блюдом украинской кухни. И уступает своей популярностью только борщу. Казаки, как и нынешние воины, всегда должны были быть готовы дать отпор врагу. А сила воинов зависит и от блюд. Поэтому блюдо готовят и сегодня, во времена российско-украинской войны.

А секрет вкусного кулеша прост: перебранное пшено нужно полоскать в семи водах. То есть семь раз в горячей кипяченой воде, чтобы вышла горечь из пшена. Тогда блюдо получается невероятного вкуса!

Кулеш готовится как скоромный — на сале и мясе, так и постный — на грибах или квашеной капусте, — говорит Алена Паламарчук.

Рецепт постного кулеша

Продукты:

свежие шампиньоны — 200 г;

картофель — 4-5 шт.;

вода или овощной, грибной бульон — 1,5 литра;

морковь — 1 шт.;

репчатый лук — 2 шт.;

пшенная крупа — 5-6 ст. л;

масло — 4 ст. л;

соль — по вкусу;

лавровый лист — 2 шт.;

зелень свежая или замороженная — 2-3 ст. л;

перец черный молотый — по вкусу.

Пока вода закипает, чистим, моем, режем овощи. Морковь трем на терке, лук мелко режем. Грибы очищаем, нарезаем небольшими кусочками. Картофель режем некрупно, чтобы быстро разварился.

Масло разогреваем в казане. Обжариваем лук, чтобы стал румяным, добавляем морковь, жарим несколько минут. Грибы немного поджариваем, затем смешиваем с овощами. Тушим, пока не испарится жидкость из грибов. Добавляем в казан картофель и томим на малом огне минут пять, пока кусочки не пропитаются маслом.

Заливаем все кипящим грибным бульоном или водой, доводим до кипения. Затем опускаем хорошо промытое пшено, помешивая, готовим до разваривания пшена — крупа должна стать мягкой и раскрыться. Тогда добавляем лавровый лист, молотый перец и оставляем кулеш томиться еще минут 20.

В конце посыпаем зеленью, даем закипеть. Перед подачей кулеш можно еще сдобрить зеленью или мелко нарезанным чесноком. Приятного аппетита!