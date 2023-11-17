«Микичета», «гизлымя», «плачинды»: рецепт приготовления традиционного Бессарабского блюда

Жители юга Одесской области уже улыбнулись и поняли, что речь идет об одном и том же блюде, которое болгары, гагаузы и молдаване называют по-разному, но готовится оно одинаково. Предлагаю приготовить его по рецепту Елены Волковой родом из села Ровно Тарутинской громады и ее дочери Софии.

— Жители Бессарабии много работают, поэтому едят не только вкусную, но и сытную пищу. Поэтому на завтрак в моей болгарской семье бабушка, потом мама, а теперь уже и я готовим микичету, — говорит Елена.

Ингредиенты для микичетты

Ингредиенты для приготовления теста:

500-600 г муки;

1 яйцо;

1 стакан воды;

соль.

Ингредиенты для приготовления начинки:

200-300 г овечьей брынзы;

2 яйца.

Процесс приготовления микичеты

Сначала замешиваем тесто. К муке добавляем воду, яйцо и соль по вкусу. Вымешиваем руками. Оно должно получиться не очень мягким, но и не твердым. Тесто разрезаем на мелкие кусочки, из которых делаем шарики и оставляем их отдохнуть на 5-7 минут.

Научиться месить тесто, делать из него шарики, а потом еще и равномерно их раскатать скалкой — это первая задача и главный урок для бессарабской невестки. Если не умеешь это делать, о замужестве можешь и не думать. Но Лена этот урок прошла давно и смело орудует скалкой. Она уже раскатала тоненькие лепешки и готовит начинку.

Здесь все просто — натираешь на терке кусок брынзы и вымешиваешь ее с двумя яйцами. На одну часть лепешки помощница Соня накладывает начинку и закрывает ее второй частью теста. Получаются некие полусферы. И пока Соня заканчивает свою работу, мама уже начинает жарить микичета. Этот завтрак любят все — равнодушных я не встречала. И, что очень интересно, он всех возвращает в детство, когда за обе щеки уплетали горячие и самые вкусные в мире микичета, гизлимя или плачинды.