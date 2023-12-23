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Одесса передала 61 лодку для военных (фото, видео)

Одесса передала 61 лодку для военных (фото, видео)

В конце года Одесская громада закупила и передала военным в качестве новогоднего подарка более шести десятков лодок.

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, эти лодки идут в трех модификациях: 52 алюминиевых с двухтактным мотором, 4 грузовых из прессованного пластика и 5 надувных высокоскоростных неопрокидывающихся лодок, на которых установлена турель для монтажа пулемета.

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Лодки для военных3

Лодки для военных4

Лодки передаются с лафетами для их транспортировки. Общая стоимость оборудования – 44,5 млн грн.

По данным мэрии, всего в 2023 году на помощь военным из бюджета Одессы было направлено более 1,2 млрд гривен.

Напомним, ранее одесский благотворительный фонд «Корпорация монстров» впервые объявил сбор на оружие для бригад ТРО и ВСУ. Для первоочередных нужд необходимо собрать 28 миллионов грн на минометы 82 калибра.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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