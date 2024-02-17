«Спасите раненых»: чего хотят одесситы, протестующие на Думской (фоторепортаж)

Фото с места события опубликовал на своей странице в Facebook один из участников данного мероприятия Владимир Самайчук.

На этот раз горожане держали в руках плакаты с надписями: «Коррупцией вы убиваете с рану и наших Защитников», «Бюджет на ВСУ», а также напомнили о раненых под Авдеевкой.

Напомним, акцию у мэрии Одессы инициировала в августе 2023 года глава благотворительного фонда «Корпорация монстров», известная волонтерка Екатерина Ножевникова.

Сначала Ножевникова заявила, что выйдет на одиночный пикет если многомиллионный тендер на ремонт Киевского райсуда не отменят.

Позже к Ножевниковой присоединились неравнодушные горожане.

25 ноября 2023 года Ножевникова сообщила о решении прекратить митинговать под мэрией, но самые стойкие горожане продолжают акцию.