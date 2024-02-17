Новости Одессы и Одесской области

Как не проиграть войну в 2024 году: ответ на вопрос ищут в Одессе волонтеры

Как не проиграть войну в 2024 году: ответ на вопрос ищут в Одессе волонтеры

Как нам не проиграть эту войну в 2024 году? Ответ на этот весьма насущный и наболевший вопрос ищут как одесские, так и украинские волонтеры в ходе совместной встречи сегодня, в субботу, 17 февраля.

Как известно, волонтерство в Украине – это, без преувеличения, феномен. И в сложное для нашей страны время он открылся по-новому: ведь именно волонтеры искали эффективные решения в совершенно непредвиденных обстоятельствах, отмечают организаторы сегодняшней встречи в одесской научной библиотеке им. М. Грушевского.

В то же время, с масштабированием волонтерского движения появился и целый ряд вызовов. О них и говорили в ходе сегодняшнео мероприятия такие известные одесские волонтеры, как Екатерина Ножевникова, Александр Бабич, Геннадий Сульдин, а такэе писатель и волонтер из Ужгорода Андрей Любка.

«Одесская жизнь» также принимает участие в мероприятии и обязательно расскажет о самых главных выводах и решениях этой волонтерской встречи как на нашем сайте, так и на наших станицах в соцсетях.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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