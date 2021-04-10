Одесские активисты зовут на “День освобождения побережья”

Организатором акции, на которую зовут всех неравнодушных горожан, выступил одесский “Автомайдан”.

Сбор объявили на Французском бульваре 1/5 в 12:00 в субботу, 10 апреля.

Напомним, что стройку на пляже в районе Трассы Здоровья возобновили 7 апреля.

Как сообщала «Одесская жизнь», в районе Французского бульвара планировали строить яхт-клуб с элитным многоэтажным отелем. В 2019 году место застройки обнесли забором, который не единожды сносили активисты.

Позже прокуратура остановила скандальную стройку на Французском бульваре. Правоохранители установили, что при строительстве «яхт-клуба» не было предусмотрено оборудование причалов, а сам факт появления многоэтажек на берегу идет вразрез с положениями Водного кодекса Украины. По ходатайству Одесской прокуратуры №3 суд арестовал земельный участок по адресу Французский бульвар, 1/5 с запретом на проведение каких-либо строительных работ.

По официальной версии, на территории планируется возведение яхт-клуба. По словам и.о. начальника управления ГАСКа Одесского горсовета Александра Авдеева, там планируют возвести три здания: «Будет одно большое здание и два маленьких». То есть три корпуса: «А» – от 8 до 11 этажей, корпус «В» – 4 этажа, корпус «С» – от 3 до 6 этажей.