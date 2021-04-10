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Одесские активисты зовут на “День освобождения побережья”

Одесские активисты зовут на “День освобождения побережья”

Одесские активисты проведут акцию протеста против стройки на пляже бывшего санатория “Россия”. 

Организатором акции, на которую зовут всех неравнодушных горожан, выступил одесский “Автомайдан”.

Сбор объявили на Французском бульваре 1/5 в 12:00 в субботу, 10 апреля.

Напомним, что стройку на пляже в районе Трассы Здоровья возобновили 7 апреля.

Как сообщала «Одесская жизнь», в районе Французского бульвара планировали строить яхт-клуб с элитным многоэтажным отелем. В 2019 году место застройки обнесли забором, который не единожды сносили активисты.

Позже прокуратура остановила скандальную стройку на Французском бульваре. Правоохранители установили, что при строительстве «яхт-клуба» не было предусмотрено оборудование причалов, а сам факт появления многоэтажек на берегу идет вразрез с положениями Водного кодекса Украины. По ходатайству Одесской прокуратуры №3 суд арестовал земельный участок по адресу Французский бульвар, 1/5 с запретом на проведение каких-либо строительных работ.

По официальной версии, на территории планируется возведение яхт-клуба. По словам и.о. начальника управления ГАСКа Одесского горсовета Александра Авдеева, там планируют возвести три здания: «Будет одно большое здание и два маленьких». То есть три корпуса: «А» – от 8 до 11 этажей, корпус «В» – 4 этажа, корпус «С» – от 3 до 6 этажей.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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