Прокуратура в Одессе остановила скандальную стройку на Французском бульваре

Правоохранители установили, что при строительстве «яхт-клуба» не было предусмотрено оборудование причалов, а сам факт появления многоэтажек на берегу идет вразрез с положениями Водного кодекса Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры в Одесской области.

По ходатайству Одесской местной прокуратуры №3 суд арестовал земельный участок по адресу Французский бульвар, 1/5 с запретом на проведение каких-либо строительных работ.

Правоохранители выяснили, что в марте 2019 года Одесский городской совет утвердил проект землеустройства о выделении земельного участка в районе Аркадии, площадью почти 0,7 га и передал в аренду предприятию. Уже в начале осени одесское управление ГАСКа выдало разрешение фирме на начало строительных работ.

По официальной версии, на территории планируется возведение яхт-клуба. По словам и.о. начальника управления ГАСКа Одесского горсовета Александра Авдеева, там планируют возвести три здания: «Будет одно большое здание и два маленьких». То есть три корпуса: «А» – от 8 до 11 этажей, корпус «В» – 4 этажа, корпус «С» – от 3 до 6 этажей.

Факт стройки и размеры корпусов вызвали возмущение у общественности.

Недавно следствие установило, что при строительстве «яхт-клуба» не предусмотрено оборудование причалов. А главное – положения Водного кодекса Украины запрещают строительство каких-либо сооружений, кроме гидротехнических, навигационного назначения, гидрометричных и линейных в границах прибрежной защитной линии.

– Таким образом, прокуратура своим ходатайством остановила противоправные работы по застройке прибрежной защитной линии Черного моря. Эти мероприятия в рамках расследования правоохранители провели с целью обеспечения свободного доступа граждан к пляжу и морю. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается (ст. 356, ч. 2 ст. 197-1, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364 УК Украины), – сообщили в пресс-службе Прокуратуры Одесской области.

К слову, ранее «Одесская жизнь» сообщала об акциях протеста против этой стройки, активисты сносили там забор, причем неоднократно.

Спустя некоторое время в ГАСКе подтвердили, что там появится отель.

Фото: dumskaya.net

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