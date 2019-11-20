Построят отель или яхт-клуб: зачем участок на Трассе здоровья оградили забором?

На прошлой неделе территорию между пляжем пограничников и санаторием «Россия» оградили. Официальный адрес – Французский бульвар, 1/5. Жители Одессы жаловались, что теперь на территорию не пройти, и там будет очередная застройка. Корреспондент «Одесской жизни» отправился на это место, чтобы разобраться в ситуации.

Вход на территорию пока не закрыт: к морю можно спуститься, и там есть даже доступная спортивная площадка.

Но прогулка по пляжу обрывается возле ограждения имущества компании «Варда плюс».

Напомним, что ещё в марте Одесский городской совет отдал территорию по данному адресу ООО «Варда плюс». Площадь участка составляет 0,68 га. Территория была передана по простой схеме: эта компания одолжила 2 млн грн облорганизации физкультурно-спортивного общества «Динамо Украины». Но деньги организация одолжила под залог строений по адресу Французский бульвар, 1/5. «Динамо» деньги не вернуло, и «Варда» забрала недвижимость, оформив на себя земельный участок.

Вместе с этим, у компании есть градостроительные условия и ограничения от Государственной архитектурно-строительной комиссии в Одесской области на «строительство яхт-клуба со спасательной станцией, комнатами отдыха, местами для занятия спортом, заведением общественного питания и эллингом».

Вот теперь и начала свои действия «Варда плюс», установив забор на территории.

По словам и.о. начальника управления ГАСК Одесского горсовета Александра Авдеева, здесь планируется возвести три здания: «Там будет одно большое здание и два маленьких». То есть три корпуса: «А» – от 8 до 11 этажей, корпус «В» – 4 этажа, корпуса «С» – от 3 до 6 этажей. Однако следует отметить, что ГАСК выдал разрешение на строительство яхт-клуба.

Это вызывает беспокойство у ярых противников застройки одесского побережья, ведь такие корпусы и их размеры более напоминают отели.

На данный момент идут судебные процессы, в которых выступает всеукраинское объединение «Автомайдан» против Одесского городского совета, ООО «Варда плюс» и ООО «Одессаинвестбуд». Основным требованием истца является отмена передачи земли.

Лидер «Автомайдана» Виталий Устименко у себя в Facebook написал, что, вероятно это станет следующей «горячей точкой» Одессы: «Пока ВО «Автомайдан» судится касательно факта передачи этих территорий строительным фирмам весной, тупые наглые быки будут просто строить».

Фото автора и Виталия Устименко

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