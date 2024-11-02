Одеська область: до Православної церкви України перейшла ще одна парафія

Про це повідомили у прес-службі Одеської єпархії Української православної церкви.

Так, 31 жовтня протоієрей В’ячеслав Петрашевський заявив архієпископу Одеському та Балтському Афанасію про своє бажання разом із громадою перейти до ПЦУ та подав відповідне прохання.

У єпархії повідомили, що керуючий видав відповідні укази про прийняття протоієрея до складу Одеської єпархії ПЦУ разом із громадою та доручив йому дбати про релігійну громаду не лише свого села, а й сусіднього Пужайкового.

Нагадаємо, у січні 2024 року рішення вийти з московського патріархату прийняла релігійна громада Свято-Успенського приходу селища Олександрівка Чорноморської громади.

У травні 2022 року Українська православна церква (УПЦ) заявила про відхід від Московського патріархату, хоча формально не проголосила автокефалію.

20 серпня 2024 року, Верховна Рада прийняла закон, який забороняє в Україні Російську православну церкву. Це відкриває можливість заборони УПЦ (колишній московський патріархат), яку пов’язують із РПЦ.

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