Як повідомили сьогодні в прес-службі відомства, публікацію про те, що на одній з вулиць міста невідомі отруїли кілька тварин, правоохоронці виявили в ході моніторингу інтернет-ресурсів.

«В місті Арциз Одеської області відбувається масове отруєння тварин, в тому числі стерилізованих. Місцева влада ніяк не реагує. Тварини в конвульсіях і муках помирають. Місцеві жителі за свій рахунок стерилізують, лікують, годують, люблять, будують домики, щоб їм не було холодно взимку… Всім зрозуміло, що це робить місцева влада. Чому за жорстокість і помилки влади собаки повинні платити життям?»», – цитує місцевих жителів один з одеських Телеграм-каналів.

У поліції відзначають, що відомості за фактом травлі собак зареєстровані. Правоохоронці встановили, що йдеться про трьох собак, дві з яких залишилися живими.

Зараз поліцейські опитують місцевих жителів та встановлюють усі обставини події та причетних до неї осіб.

У поліції також нагадують, що за жорстоке поводження з тваринами законом передбачена кримінальна відповідальність – до восьми років позбавлення волі.

Читайте також: