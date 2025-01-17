Откуда взялась Розумака?

Впервые увидев собаку, которая заходит в маршрутку Белино — Балта, пассажиры, которые постоянно ездят этим автобусом, подумали, что она едет с кем-то. Когда же история стала повторяться, люди выяснили, что собака ничья и ездит она в город за едой.

— О худой, всей в паразитах разноглазой собаке, которую видели на спуске к селу Казацкое, мы узнали от Александры Сировец. Саша умоляла нас помочь собачке и перекинула на карточку 500 гривен на противопаразитарные средства. Но сколько мы с Аленой Пипаш туда не ездили, не могли ее впантовать. Она исчезла… Летом же, ухоженной и здоровой, Розумака появилась в центре города Балта. Мы видели ее только раз и подумали, что ее кто-то приютил, — рассказывает зоозащитница, журналистка Ольга Задерей.

Месяц спустя волонтеры получили новое известие о Розумаке. Их подруга Наталья Цобенко прислала фото и рассказала о собачке, которая появилась на станции Белино, в районе вокзала. Женщина сказала, что по вымени видно — собачка кормит многих щенков. Люди, конечно же, подкармливают ее, но собака и сама старается получить себе пищу. Затем садится в автобус и едет в город.

Шесть умных щенков нашли семьи

Люди реагируют на собаку в автобусе по-разному. Одни возмущаются, мол, выгоните, потому что воняет. Большинство же жалеют. А Розумака уже знает, когда за рулем автобуса Александр Паламарчук — он не закрывает перед ней дверь и позволяет моститься даже на сиденье возле себя. В другие дни собака в автобус не заходит.

Как выяснилось, Розумака родила шестерых щенков. Когда их нашли, все они были упитанными, здоровыми.

При осмотре Розумаки у ветеринара обнаружили новую беременность. Поэтому решили ее стерилизовать. Но даже после операции она не забыла о своем материнском долге и на следующий день поехала в город за едой.

Когда щенкам исполнилось два месяца, Наташа забрала собачью семью к себе. И при содействии Ольги Задерей, Алены Пипаш и других неравнодушных людей нашла щенкам любящие семьи. Новые хозяева не могут нарадоваться малышами и говорят, что у такой умной мамы и дети умные.

Розумака, которая стала Рыжулей, так же любит путешествовать

Сегодня Розумаку зовут Рыжуля. Ее хозяйкой стала Наташа Цобенко.

— Она выбрала меня, и я уже не хочу ее никому отдавать. Мне кажется, что она была когда-то домашней, потому что хорошо знает автомобиль, выполняет некоторые команды. Дома у Рыжули полная свобода, свое спальное место, всегда свежая еда и вода, — рассказывает Наталья.

Однако каждый вторник, когда за рулем автобуса Саша Паламарчук, Рыжуля ездит в город. Утром — туда, вечером — обратно. Или ее привлекает сам город, или само путешествие и общение с добрыми людьми — неизвестно. Госпожа Наталья не запрещает ей путешествовать и с пониманием принимает ее правила. Так же и Рыжуля принимает стиль жизни своей ласковой хозяйки и имеет свою любящую семью.

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