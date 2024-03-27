Одесская область: две улицы в Саврани переименовали в честь погибших зашитников Украины (фото)

Как сообщили в Савранском сельском совете, сегодня, 27 марта 2024 года, в Саврани состоялась торжественная церемония вручения адресных табличек с названиями улиц в честь двух погибших защитников. Ее провел исполняющий обязанности поселкового головы Олег Жирун. Семьи погибших, ветераны и жители громады собрались, чтобы вместе почтить память Героев.

«Сегодня мы отдаем должное уважение двум сыновьям нашего края, ставшим символами мужества и жертвенности. Они положили на алтарь воли свои молодые жизни, чтобы мы могли жить в мире и безопасности. Переименованные улицы в честь наших защитников – это небольшой символ нашей благодарности, но он имеет огромное значение для нас и будущих поколений»,

– отметил Олег Жирун.

Ранее улица, названная в честь Андрея Янкового, носила имя Байдукова. Решение о ее переименовании поселковый совет принял 30 ноября 2023 года. А назвать улицу Малярова именем Героя Украины Александра Вдовиченко было решено на сессии поссовета 25 января 2024 года.

Как сообщала «Одесская жизнь», 25 марта в Одессе принято решение о переименовании 5 улиц в честь Героев Украины, которые отдали свои жизни за независимость страны.