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Одесская область: две улицы в Саврани переименовали в честь погибших зашитников Украины (фото)

Одесская область: две улицы в Саврани переименовали в честь погибших зашитников Украины (фото)

В Савранской ОТГ Одесской области увековечили имена двух Героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Украины, – Александра Вдовиченко и Андрея Янкового. В их честь назвали две улицы в поселке Саврань.

Как сообщили в Савранском сельском совете, сегодня, 27 марта 2024 года, в Саврани состоялась торжественная церемония вручения адресных табличек с названиями улиц в честь двух погибших защитников. Ее провел исполняющий обязанности поселкового головы Олег Жирун. Семьи погибших, ветераны и жители громады собрались, чтобы вместе почтить память Героев.

Переименование улиц в Саврани, и.о. поселкового головы Олег Жирун

Улица в честь Андрея Янкового

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«Сегодня мы отдаем должное уважение двум сыновьям нашего края, ставшим символами мужества и жертвенности. Они положили на алтарь воли свои молодые жизни, чтобы мы могли жить в мире и безопасности. Переименованные улицы в честь наших защитников – это небольшой символ нашей благодарности, но он имеет огромное значение для нас и будущих поколений»,

– отметил Олег Жирун.

Переименование улиц в Саврани, на церемонии

В Саврани почтили память погибших Героев

Ранее улица, названная в честь Андрея Янкового, носила имя Байдукова. Решение о ее переименовании поселковый совет принял 30 ноября 2023 года. А назвать улицу Малярова именем Героя Украины Александра Вдовиченко было решено на сессии поссовета 25 января 2024 года.

Как сообщала «Одесская жизнь», 25 марта в Одессе принято решение о переименовании 5 улиц в честь Героев Украины, которые отдали свои жизни за независимость страны.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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