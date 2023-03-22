В бою погиб полковник спецназа СБУ из Одесской области

20 марта в Подольском районе простились с Александром Вдовиченко, полковником спецподразделения СБУ «Альфа».
Об этом сообщили в Подольской районной военной администрации.
Офицер погиб 17 марта 2023 в бою в районе населенного пункта Бахмут Донецкой области.
Проститься с Александром Вдовиченко, кроме семьи и друзей, пришло много жителей Савранской территориальной громады. Люди провожали полковника в последний путь, став на одно колено.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что два воина из 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса погибли в боях с российскими захватчиками. Автомобиль, в котором ехали Николай Курдогло и Игорь Балмагия подорвался на российской мине.
Также мы писали, что в Одессе простились со снайпером и морпехом, павшими при обороне Бахмута.
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