В бою погиб полковник спецназа СБУ из Одесской области

20 марта в Подольском районе простились с Александром Вдовиченко, полковником спецподразделения СБУ «Альфа».

Об этом сообщили в Подольской районной военной администрации.

Офицер погиб 17 марта 2023 в бою в районе населенного пункта Бахмут Донецкой области.

Проститься с Александром Вдовиченко, кроме семьи и друзей, пришло много жителей Савранской территориальной громады. Люди провожали полковника в последний путь, став на одно колено.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что два воина из 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса погибли в боях с российскими захватчиками. Автомобиль, в котором ехали Николай Курдогло и Игорь Балмагия подорвался на российской мине.

Также мы писали, что в Одессе простились со снайпером и морпехом, павшими при обороне Бахмута.

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