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Тарутинская громада потеряла защитника, который воевал больше двух лет

Тарутинская громада потеряла защитника, который воевал больше двух лет

Тарутинская громада получила еще одно трагическое известие — несколько дней назад на поле боя погиб житель села Августово Виталий Федорович Димчегло.

Об этом сообщает Тарутинский поселковый совет.

Известно, что Виталий Дымчегло был призван на военную службу еще в начале вторжения, в марте 2022-го года. Все это время он смело защищал украинскую землю и свой народ.

Погиб Герой 23 марта этого года при выполнении боевого задания на наблюдательном пункте в районе с. Ямполевка Донецкой области. Во время интенсивных артиллерийских обстрелов Виталий получил ранения, несовместимые с жизнью.

Виталий Дымчегло не дожил до своего 40-го дня рождения три месяца…

«Одесщина и Украина потеряли еще одного достойного и верного сына, героически сражавшегося с коварным врагом. Тарутинский поссовет выражает глубокие соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу преждевременной смерти нашего Земляка и Героя. Вечная и светлая память Герою Защитнику” – отметили в сельском совете.

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