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Одеська область: дві вулиці у Саврані перейменували на честь загиблих зашитників України (фото)

Одеська область: дві вулиці у Саврані перейменували на честь загиблих зашитників України (фото)

У Савранській ОТГ Одеської області увічнили імена двох Героїв, які віддали свої життя за волю і незалежність України, – Олександра Вдовиченка та Андрія Янкового. На їхню честь назвали дві вулиці в селищі Саврань.

Як повідомили у Савранській сільській раді, сьогодні, 27 березня 2024 року, у Саврані відбулася урочиста церемонія вручення адресних табличок із назвами вулиць на честь двох загиблих захисників. Її провів виконувач обов’язків селищного голови Олег Жирун. Сім’ї загиблих, ветерани та жителі громади зібралися, щоби разом вшанувати пам’ять Героїв.

Перейменування вулиць у Саврані, в.о. селищного голови Олег Жирун data-lazy-srcset=

Вулиця на честь Андрія Янкового

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«Сьогодні ми віддаємо належну повагу двом синам нашого краю, які стали символами мужності та жертовності. Вони поклали на алтар волі свої молоді життя, щоб ми могли жити в мирі і безпеці. Перейменовані вулиці на честь наших захисників – це невеликий символ нашої вдячності, але він має величезне значення для нас та майбутніх поколінь»,

– зазначив Олег Жирун.

Перейменування вулиць у Саврані, на церемонії

В Саврані вшанували пам'ять загиблих Героїв data-lazy-srcset=

Раніше вулиця, названа на честь Андрія Янкового, мала ім’я Байдукова. Рішення про її перейменування селищна рада ухвалила 30 листопада 2023 року. А назвати вулицю Малярова ім’ям Героя України Олександра Вдовиченко було вирішено на сесії селищної ради 25 січня 2024 року.

Як повідомляло «Одеське життя», 25 березня в Одесі прийнято рішення про перейменування 5 вулиць на честь Героїв України, які віддали свої життя за незалежність країни.

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