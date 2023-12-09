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Одесская область: житель Кодымской громады погиб, защищая Украину на Харьковщине

Одесская область: житель Кодымской громады погиб, защищая Украину на Харьковщине

Еще один молодой украинский воин, житель Одесской области отдал свою жизнь за свободы и независимость Украины. На фронте погиб житель Кодымщины Виктор Пазина.

Как сообщили сегодня на странице Кодымской громады в Facebook, воин погиб 8 декабря 2023 года в селе Крынки Харьковской области.

Виктор Пазина

«Выражаем искренние соболезнования семье погибшего украинского воина… Наши сердца уже накопили столько боли, гнева и страданий, что никогда не будет прощения всем поколениям московитов. Вечная память и вечный покой павшего защитнику государства!»,

– говорится в сообщении.

О дате и времени прощания с павшим бойцом не сообщается.

Как сообщалось ранее, накануне от полученных на фронте тяжелых ран скончался украинский актер Василий Кухарский – исполнитель роли казака Максима Осы в киноленте «Максим Оса и золото Песиголовца».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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