Одесская область: житель Кодымской громады погиб, защищая Украину на Харьковщине

Война в Украине, день 654: минус еще 900 оккупантов Сегодня, в субботу, 9 декабря 2023 года, начались шестьсот пятьдесят четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Российская федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства. ПОДРОБНЕЕ

Одесская область: на одном из пунктов пропуска ограничат движение транспорта С завтрашнего дня, субботы, 9 декабря 2023 года, в Одесской области будет временно ограничено движение транспорта на одном из международных пунктов пересечения государственной границы между Украиной и Молдовой. ПОДРОБНЕЕ

Война глазами снайпера: «выстрел – это последнее, что ты будешь делать» Сергей служит в одной из штурмовых бригад гвардии наступления на Бахмутском направлении. Когда-то он был правоохранителем и увлекался страйкболом, а сейчас — профессиональный снайпер, от чьих действий на фронте во многом зависит удачная атака и уничтожение оккупантов. Корреспондентка «Одесской жизни» расспросила Сергея о службе. ПОДРОБНЕЕ