Одесская область: житель Кодымской громады погиб, защищая Украину на Харьковщине

Еще один молодой украинский воин, житель Одесской области отдал свою жизнь за свободы и независимость Украины. На фронте погиб житель Кодымщины Виктор Пазина.
Как сообщили сегодня на странице Кодымской громады в Facebook, воин погиб 8 декабря 2023 года в селе Крынки Харьковской области.
«Выражаем искренние соболезнования семье погибшего украинского воина… Наши сердца уже накопили столько боли, гнева и страданий, что никогда не будет прощения всем поколениям московитов. Вечная память и вечный покой павшего защитнику государства!»,
– говорится в сообщении.
О дате и времени прощания с павшим бойцом не сообщается.
Как сообщалось ранее, накануне от полученных на фронте тяжелых ран скончался украинский актер Василий Кухарский – исполнитель роли казака Максима Осы в киноленте «Максим Оса и золото Песиголовца».
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