В Одесской области простятся с капитаном Вооруженных сил Украины

Об этом сообщили на facebook-странице Южненского городского совета.

В сообщении говорится, что погиб военный 2 декабря 2023 в районе ведения боевых действий.

Виталий Горбачев был помощником начальника отделения объединенной огневой поддержки в/ч А4689, капитаном Вооруженных Сил Украины.

Погиб украинский герой по месту нахождения подразделения – в районе населенного пункта Лиман Краматорского района Донецкой области.

Искренние соболезнования родным, близким и побратимам Виталия, вечная память нашему Защитнику! —

выражают соболезнования в Южненском горсовете.

Также в горсовете сообщили, что прощание с Виталием Горбачевым состоится 7 декабря 2023 года. Всех жителей громады просят приобщиться, чтобы достойно провести в последний путь погибшего героя.

Кроме того, 7 декабря в Южненской громаде объявлен Днем траура. В 10 часов южненцев призывают почтить память земляка минутой молчания. В знак скорби местные власти просят приспустить государственные флаги на домах и учреждениях громады.