Одеська область: мешканець Кодимської громади загинув, захищаючи Україну на Харківщині

Війна в Україні, день 654: мінус ще 900 окупантів Сьогодні, у суботу, 9 грудня 2023 року, розпочалася шістсот п’ятдесят четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одеська область: на одному з пунктів пропуску обмежать рух транспорту З завтрашнього дня, суботи, 9 грудня 2023 року, на Одещині буде тимчасово обмежено рух транспорту на одному з міжнародних пунктів перетину державного кордону між Україною та Молдовою. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна очима снайпера: «постріл — це останнє, що ти будеш робити» Сергій служить в одній зі штурмових бригад гвардії наступу на Бахмутському напрямку. Колись він був правоохоронцем і захоплювався страйкболом, а зараз — професійний снайпер, від чиїх дій на фронті багато в чому залежить вдала атака і знищення окупантів. Кореспондентка «Одеського життя» розпитала Сергія про службу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ