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Одеська область: мешканець Кодимської громади загинув, захищаючи Україну на Харківщині

Одеська область: мешканець Кодимської громади загинув, захищаючи Україну на Харківщині

Ще один молодий український воїн, мешканець Одещини віддав своє життя за свободу та незалежність України. На фронті загинув мешканець Кодимщини Віктор Пазина.

Як повідомили сьогодні на сторінці Кодимської громади у Facebook, воїн загинув 8 грудня 2023 року у селі Кринки Харківської області.

Віктор Пазіна

«Висловлюємо щирі співчуття родинi загиблого українського воїна… Наші серця вже накопичили стільки болю, гніву та страждань, що довіку не буде прощення всім поколінням московитів. Вічна пам’ять і вічний спокій полеглому оборонцю держави!»,

– йдеться у повідомленні.

Про дату і час прощання з полеглим бійцем не повідомляється.

Як повідомлялося раніше, напередодні від отриманих на фронті тяжких ран помер український актор Василь Кухарський – виконавець ролі козака Максима Оси у кінострічці «Максим Оса та золото Песиголовця».

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