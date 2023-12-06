Под Бахмутом погиб солдат из Одесской области

Печальную новость сообщили в Белгород-Днестровской районной госадминистрации.

Александр Качур погиб 26 ноября 2023, в ходе наступательных действий в районе Клещеевки, Бахмутского района, Донецкой области.

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«Несмотря на свой возраст, Александр Качур как верный сын своего государства стал на защиту Украины и вместе с собратьями мужественно и преданно боролся за территориальную целостность и независимость страны, давая достойный отпор захватчикам. Добрый, искренний, открытый, трудолюбивый человек, он еще так много мог сделать хорошего в своей жизни, но коварная смерть догнала его под Клещеевкой», — сообщили в администрации.

7 декабря 2023 года Героя проведут в последний путь живым коридором в селе Салганы Шабской громады.

Белгород-Днестровская районная государственная администрация выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям погибшего и обращается ко всем жителям громады с просьбой достойно провести военнослужащего, защищавшего наше государство от российских захватчиков, и принять участие в живом коридоре.