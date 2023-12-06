Новости Одессы и Одесской области

Под Бахмутом погиб солдат из Одесской области

Под Бахмутом погиб солдат из Одесской области

Защищая Украину от врага, в ходе боев на Бахмутском направлении погиб солдат Качур Александр Григорьевич. Ему был 51 год. Прощание с Героем пройдет завтра, 7 декабря.

Печальную новость сообщили в Белгород-Днестровской районной госадминистрации.

Александр Качур погиб 26 ноября 2023, в ходе наступательных действий в районе Клещеевки, Бахмутского района, Донецкой области.

Читайте также: В боях за Украину погиб отец четырех детей из Одесской области

«Несмотря на свой возраст, Александр Качур как верный сын своего государства стал на защиту Украины и вместе с собратьями мужественно и преданно боролся за территориальную целостность и независимость страны, давая достойный отпор захватчикам. Добрый, искренний, открытый, трудолюбивый человек, он еще так много мог сделать хорошего в своей жизни, но коварная смерть догнала его под Клещеевкой», — сообщили в администрации.

7 декабря 2023 года Героя проведут в последний путь живым коридором в селе Салганы Шабской громады.

Читайте также: В Одесской области «живым коридором» проведут в последний путь погибшего героя

Белгород-Днестровская районная государственная администрация выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям погибшего и обращается ко всем жителям громады с просьбой достойно провести военнослужащего, защищавшего наше государство от российских захватчиков, и принять участие в живом коридоре.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить