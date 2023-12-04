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В боях за Украину погиб отец четырех детей из Одесской области

В боях за Украину погиб отец четырех детей из Одесской области

В боях на востоке Украины погиб 40-летний гранатометчик из Одесской области Петр Джула. После двух месяцев службы в рядах ВСУ, земляки и семья встретили Героя на щите. Без отца остались четверо детей.

О горькой потере сообщили в Захарьевской громаде.

Петр Джула пошел воевать в сентябре этого года, а 12 ноября погиб в бою в районе Курдюмовки Донецкой области.

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Несколько недель защитник считался пропавшим без вести, однако позже экспертиза ДНК подтвердила гибель воина.

«Сердце раздирает гнев и боль, слезы душат, горе поглощает… Война забирает лучших… Лучших сыновей и дочерей нашей Украины… Женщины теряют мужчин, родители – детей, дети – родителей… Сколько добрых дел они могли еще сделать! Сколько радости, добра и любви могли еще принести в этот мир… Но эта прожорливая война унесла их от семей, от нас… Навсегда…», — написали земляки в некрологе.

Родился Петр Джула в с.Виннички Львовской области. Встретив свою любовь — Анастасию, не раздумывая, переехал в живописную Павловку Захарьевского района. В дружной семье родилось четверо детей. Петр работал в павловском хозяйстве «Луч-2018», обеспечивал семью, сторил планы на будущее. Проклятая война забрала отца у детей и сына у родителей.

В последний путь шашего защитника провожали земляки, они запомнили Петра как порядочного человек и мужественного воина.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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