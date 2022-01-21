К новой волне коронавируса готовы: все опорные больницы Одесчины снабжены кислородом, – глава ОГА

На сегодняшний день все опорные «ковидные» больницы Одесской области снабжены кислородом.

Об этом рассказал в интервью «Суспільному» глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.

«На сегодняшний день у нас все опорные больницы с кислородом. Мы заключили соглашение с поставщиками и дополнительно поставили за последние два месяца 14 кислородных станций. Все опорные больницы у нас сегодня снабжены кислородом»,

– заверил губернатор.

По его словам, главная проблема – это соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Также, как отметил Гриневецкий, в Одесской области активно, по сравнению с другими областями, вакцинируются бустерной дозой. Однако на юге области процент вакцинированных не достигает даже уровня области. Всего в Украине обе дозы вакцины получили 52% населения, в Одесской области – 40%.

Напомним, на утро пятницы, 21 января 2022 года, в Одесской области, как и в Украине в целом, снова пошел резкий рост заболеваемости коронавирусной болезнью.

Так, за прошедшие сутки в области официально зарегистрировали 1036 новых случаей заражения COVID-19, притом, что днем ранее их было 944.

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