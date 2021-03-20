Коронавирус 20 марта: в Одесской области более 1000 зараженных за сутки и более 10 смертей

По состоянию на утро субботы, 20 марта 2021 года, в Одесской области выявили 1 037 новых случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в регионе официально насчитывается 96 844 больных, информирует система мониторинга СНБО.

Согласно приведенным данным, за сутки от коронавирусной болезни скончались 11 жителей Одесчины (всего с начала эпидемии коронавирус забрал 1 606 жизней). Выздоровевших за сутки нет (всего таковых 81 551 человек). Болеют 13 687 жителей области.

В целом по Украине на утро 20 марта, выявили 15 292 новых случая COVID-19. Всего в стране на сегодня зарегистрировано 1 535 218 зараженных. Умерли 29 775 больных (плюс 260 человек за сутки), выздоровели 1 253 972 человека (плюс 5 190 пациентов за сутки).

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро пятницы, 19 марта, в Одесской области подтвердили 935 новых случаев коронавируса. В Украине за сутки выявили 15 850 случаев COVID-19 – это максимальный показатель с начала года.

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Фото: vesti-obrazovanija