Одесса в «оранжевой» зоне: Труханов призвал горожан к сознательности (видео)

Мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к горожанам в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.

Видеообращение опубликовал YouTube-канал мэрии Одессы «Думская, 1».

По словам городского головы, уровень заболеваемости напрямую зависит от сознательности каждого одессита. Он просит горожан носить маски в общественных местах и особенно в транспорта и соблюдать социальную дистанцию. А все заведения общественного питания Труханов призвал усилить противоэпидемические меры.

Кроме того:

развлекательным заведениям, ресторанам запрещена работа в ночное время;

запрещена работа дискотек и ночных клубов;

спортивные залы и фитнес-центры должны отменить групповые занятия и принимать посетителей из расчета один человек на 10 кв.м; то же самое касается музеев и библиотек, торгово-развлекательных центров и заведений бытового обслуживания;

культурно-массовые мероприятия проводятся с участием не более 220 человек (1 человек на 10 кв. м площади здания);

запрещена работа всех заведений размещения, кроме гостиниц.

Также Труханов просит правоохранительные органы не допускать ситуаций, при которых одним субъектам предпринимательской деятельности можно все, а других показательно штрафуют.

«Для всех должны быть равные условия и правила, в противном случае мы получим разобщенность, непонимание и недоверие и, как следствие, ухудшение эпидситуации», – уверен мэр.

Ранее Труханов рассказал, когда и при каких условиях в Одессе введут локдаун.

Напомним, в Украине расширилась «оранжевая» зона карантина. Теперь в нее входят Киев и 16 областей, включая Одесскую.

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