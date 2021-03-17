Одесская область вошла в “оранжевую” карантинную зону

Карантин могут усилить: Степанов сделал заявление Власти в регионах должны ввести дополнительные карантинные меры. Это необходимо, чтобы предотвратить попадание новых областей в “красную зону”. ПОДРОБНЕЕ

В детсадах Одессы на карантин закрыли более десятка групп Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. В детских садах Одессы на карантин из-за коронавируса и ОРВИ закрыли на карантин 11 групп. Об этом на совещании в мэрии сообщила замдиректора Департамента образования и науки Одессы Ирина Столбова. Она отметила, что в школах и детсадах города наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусом и ПОДРОБНЕЕ

Минздрав расширил “оранжевую” зону карантина Министерство здравоохранения Украины расширило “оранжевую” зону карантина. В нее добавилась еще одна область – Черниговская. ПОДРОБНЕЕ

Год карантину в Украине: как развивались события? Год назад в Украине ввели карантин в связи с пандемией COVID-19. Перемены на себе ощутили практически все, так как пришлось подстраиваться под ограничительные меры. К сожалению, за это время коронавирусная инфекция никуда не делась.

«Одесская жизнь» составила хронологию событий. ПОДРОБНЕЕ