Одесская область вошла в “оранжевую” карантинную зону

В Украине расширилась “оранжевая” зона карантина. Теперь в нее входят Киев и 16 областей, включая Одесскую.
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Об этом стало известно из данных на сайте Министерства здравоохранения.
16 марта в “оранжевой зоне” находилось 10 регионов, а 15 марта – 11.
На 17 марта в “оранжевой зоне” оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
В “красной зоне” остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные же находятся в “желтой зоне”.
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