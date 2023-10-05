Новости Одессы и Одесской области

Одесская область: у фермера требовали 1 млн грн несуществующего долга

Одесская область: у фермера требовали 1 млн грн несуществующего долга

Трое мужчин с уголовным прошлым требовали от фермера из Измаильского района возвращения почти 1 млн грн несуществующего долга.

Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Одесской области.

По данным следствия, сообщники в телефонном режиме и во время личных встреч угрожали мужчине и членам его семьи физической расправой, а также уничтожением сельскохозяйственной техники в случае отказа выполнять их требования. 

Во время личной встречи злоумышленники установили “должнику” разработанный ими график выплат.

Под давлением угроз потерпевший дважды передал вымогателям деньги в сумме 20 тыс. гривен и 500 долларов США.

Довести свой преступный план до конца вымогатели не смогли, так как были задержаны правоохранителями.

В состав преступной группы входило трое мужчин, двое из которых граждане Азербайджана.

Двум задержанным вымогателям 51 и 49 лет сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Место нахождения еще одного — устанавливается.

Читайте также:

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить