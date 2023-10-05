Одесская область: у фермера требовали 1 млн грн несуществующего долга

Трое мужчин с уголовным прошлым требовали от фермера из Измаильского района возвращения почти 1 млн грн несуществующего долга.

Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Одесской области.

По данным следствия, сообщники в телефонном режиме и во время личных встреч угрожали мужчине и членам его семьи физической расправой, а также уничтожением сельскохозяйственной техники в случае отказа выполнять их требования.

Во время личной встречи злоумышленники установили “должнику” разработанный ими график выплат.

Под давлением угроз потерпевший дважды передал вымогателям деньги в сумме 20 тыс. гривен и 500 долларов США.

Довести свой преступный план до конца вымогатели не смогли, так как были задержаны правоохранителями.

В состав преступной группы входило трое мужчин, двое из которых граждане Азербайджана.

Двум задержанным вымогателям 51 и 49 лет сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Место нахождения еще одного — устанавливается.

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