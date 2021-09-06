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В Одесской области забросали гранатами дворы двух фермеров

В Одесской области забросали гранатами дворы двух фермеров

В ночь на 5 августа неизвестные кинули гранаты во дворы двух фермеров в селе Орловка Ренийской ОТГ. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает издание «Бессарабия INFORM».

По сведениям издания, на место инцидента приезжала полиция, но в ведомстве пока никакой официальной информации о случившемся не давали.

Сами пострадавшие фермеры говорят, что так на них давят участники преступной группировки Олега Попеску. Бандиты требуют платить им дань, а селяне отказываются это делать.

При этом фермеры опасаются за своих детей. В одной из семей растут четверо несовершеннолетних детей.

Подобное запугивание случается в Бессарабии не первый раз. В издании отметают, что такие случаи, к сожалению, стали в регионе обыденностью.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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