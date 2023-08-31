Новости Одессы и Одесской области

Отобрали документы на квартиру: под Одессой преступники вымогали несуществующий долг

Отобрали документы на квартиру: под Одессой преступники вымогали несуществующий долг

У 31-летнего жителя Одесской области вымогатели за 8 тысяч несуществующего долга забрали документы на квартиру и землю. Злоумышленников задержали “на горячем”.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Вымогатели 37 и 52 лет, узнав о покупке жителем Великодолинской поселковой громады автомобиля за две тысячи долларов США в рассрочку,  пришли к нему якобы за деньгами, но вместо двух потребовали восемь тысяч — как возмещение несуществующих процентов.

Они угрожали потерпевшему, запугивая физической расправой, а когда поняли, что такой суммы денег у мужчины нет, потребовали отдать им документы на квартиру и земельный участок — как возмещение несуществующего долга. Документы они получили, а вымогательство и угрозы не прекратили.

Задержали злоумышленников в доме потерпевшего, когда они в очередной раз требовали вернуть долг.

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

За вымогательство по ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Украины им грозит до 12 лет лишения свободы.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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