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Одеська область: у фермера вимагали 1 млн грн неіснуючого боргу

Одеська область: у фермера вимагали 1 млн грн неіснуючого боргу

Троє чоловіків із кримінальним минулим вимагали від фермера із Ізмаїльського району повернення майже 1 млн грн неіснуючого боргу.

Про це повідомили у поліції та прокуратурі Одеської області.

За даними слідства, спільники у телефонному режимі та під час особистих зустрічей загрожували чоловікові та членам його родини фізичною розправою, а також знищенням сільськогосподарської техніки у разі відмови виконувати їхні вимоги.

Під час особистої зустрічі зловмисники встановили “боржнику” розроблений графік виплат.

Під тиском загроз потерпілий двічі передав здирникам гроші у сумі 20 тис. гривень та 500 доларів США.

Довести свій злочинний план до кінця здирники не змогли, оскільки їх затримали правоохоронці.

До складу злочинної групи входили троє чоловіків, двоє з яких громадяни Азербайджану.

Двом затриманим здирникам 51 та 49 років повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Місце знаходження ще одного – встановлюється. Місце знаходження ще одного зловмисника встановлюється.

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