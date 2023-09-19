Экстремальное путешествие к лучшей жизни: на Одещине обнаружили в грузовике семью, убежавшую из Ирака (видео)

В Одесской области пограничники обнаружили нелегалов из Ирака. Это была семья с двумя маленькими детьми. Они несколько дней прятались среди пластиковых труб в грузовике.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Нелегальных мигрантов обнаружили в пункте пропуска Орловка пограничники Измаильского отряда.

Как сообщают пограничники, они услышали шорох в грузовике, прибывшем на украинский берег паромом через Дунай и решили сразу его осмотреть.

В результате осмотра грузовика, военнослужащие в прицепе фуры обнаружили мужчину с женой и двумя малолетними детьми – мальчиком и девочкой.

Как установили охранники границы, семья из Ирака проникла в автомобиль в Турции во время его погрузки пластиковыми трубами. Таким образом, путешественники планировали попасть в одну из стран ЕС.

Пограничники рассказывают, что путешествие для семьи иностранцев могло бы закончиться трагически. Ведь длилась она несколько дней, а с собой у нелегалов не было ни еды, ни воды. Так что пограничники сразу же накормили их и угостили горячим чаем.

На взрослых иностранцев был составлен административный протокол за незаконное пересечение границы. В дальнейшем они будут переданы румынской стороне в порядке реадмиссии.

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