В Одесской области даже служебные собаки задерживают уклонистов

Пограничники Измаильского района задержали двух нарушителей государственной границы, собиравшихся незаконно попасть в Молдову.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Одного из мужчин призывного возраста задержали с помощью служебной собаки вблизи пункта пропуска «Табак». Но движение, даже на достаточно значительном расстоянии, ощутила немецкая овчарка и просигнализировала кинолога.
Еще одного нарушителя границы пограничники задержали у села Новые Трояны в Одесской области.
Пограничники его заметили, когда он скрылся в кукурузном поле.
На обоих нарушителей составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения границы. Дела направлены в суд.
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