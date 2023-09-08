В Одесской области даже служебные собаки задерживают уклонистов

Пограничники Измаильского района задержали двух нарушителей государственной границы, собиравшихся незаконно попасть в Молдову.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Одного из мужчин призывного возраста задержали с помощью служебной собаки вблизи пункта пропуска «Табак». Но движение, даже на достаточно значительном расстоянии, ощутила немецкая овчарка и просигнализировала кинолога.

Еще одного нарушителя границы пограничники задержали у села Новые Трояны в Одесской области.

Пограничники его заметили, когда он скрылся в кукурузном поле.

На обоих нарушителей составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения границы. Дела направлены в суд.

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