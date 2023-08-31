Как в Одесской области дрон обнаружил нарушителя государственной границы (видео)

У села Гавиносы Подольского района пограничники обнаружили нарушителя государственной границы. Мужчина ночью попытался попасть в Молдову.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Ночная «птичка» у границы с Молдовой «высмотрела» нарушителя, —
говорится в сообщении.
Несмотря на темноту, охранники границы обнаружили гражданина Украины, двигавшегося в сторону границы.
По требованию пограничного наряда остановиться, правонарушитель не отреагировал и начал убегать. Пограничники даже потеряли визуальный контакт с мужчиной.
Но недолго. Военные привлекли беспилотник с тепловизионной камерой и быстро обнаружили и задержали нарушителя.
В отношении задержанного составлен протокол о незаконном пересечении госграницы. Дело направлено в суд.
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Фото и видео: Госпогранслужба.