Анжелика Терлюга из Одессы получила 500 тыс грн за олимпийскую медаль: почему не наградили Свитолину?

19 августа в здании Одесской облгосадминистрации награждали одесских спортсменов, участвовавших в 32-х летних Олимпийских играх в Токио. Им вручили денежные премии.
За олимпийской серебро каратистка Анжелика Терлюга получила от областных властей полмиллиона гривен. А вот бронзовый медалист олимпиады, теннисистка Элина Свитолина премии не получила.
Оказалось, большую часть спортивной карьеры она тренировалась в Харькове, поэтому вошла в олимпийскую команду Харьковской области. Так что без заслуженной награды Элина не останется, просто получит она ее в Харькове.
250 тыс грн получил также тренер Анжелики Терлюги Денис Морозов.
Еще шесть участников сборной Одесской области, принявшие участие в Олимпиаде, но медалей не завоевавши, получили по 20 тыс грн.
Вот список спортсменов, представивших Одесскую область на Олимпиаде в Токио
Поэтому на токийской олимпиаде Одесскую область представят такие спортсмены:
- Ирина Маловичко (стендовая стрельба);
- Анжелика Терлюга (каратэ);
- Анита Серегина (каратэ);
- Анастасия Тодорова (гребля);
- Василий Михайлов (вольная борьба);
- Даяна Ястремская (теннис);
- Цотне Рогава (бокс).
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Итоги летней Олимпиады в Токио для Украины