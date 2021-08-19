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Анжелика Терлюга из Одессы получила 500 тыс грн за олимпийскую медаль: почему не наградили Свитолину?

Анжелика Терлюга из Одессы получила 500 тыс грн за олимпийскую медаль: почему не наградили Свитолину?

19 августа в здании Одесской облгосадминистрации награждали одесских спортсменов, участвовавших в 32-х летних Олимпийских играх в Токио. Им вручили денежные премии.

За олимпийской серебро каратистка Анжелика Терлюга получила от областных властей полмиллиона гривен. А вот бронзовый медалист олимпиады, теннисистка Элина Свитолина премии не получила.

Оказалось, большую часть спортивной карьеры она тренировалась в Харькове, поэтому вошла в олимпийскую команду Харьковской области. Так что без заслуженной награды Элина не останется, просто получит она ее в Харькове.

250 тыс грн получил также тренер Анжелики Терлюги Денис Морозов.

Еще шесть участников сборной Одесской области, принявшие участие в Олимпиаде, но медалей не завоевавши, получили по 20 тыс грн.

Вот список спортсменов, представивших Одесскую область на Олимпиаде в Токио

Поэтому на токийской олимпиаде Одесскую область представят такие спортсмены:

  • Ирина Маловичко (стендовая стрельба);
  • Анжелика Терлюга (каратэ);
  • Анита Серегина (каратэ);
  • Анастасия Тодорова (гребля);
  • Василий Михайлов (вольная борьба);
  • Даяна Ястремская (теннис);
  • Цотне Рогава (бокс).

Гринивецкий награждает Терлюгу

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Итоги летней Олимпиады в Токио для Украины

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Редакция ПРОФИЛЬ

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