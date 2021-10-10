Одесситка стала победителем в мировой Премьер-лиге по карате

Одесская каратистка Анжелика Терлюга третий раз завоевала титул Grand Winner Премьер-лиги сезона 2020-2021 в категории до 55 кг.
Серебряная призерка Олимпиды-2020 — единственная каратистка из Украины, кто сумел завоевать эту награду.
Этот титул вручается по итогам результата сезона Премьер-лиги. Из-за пандемии коронавируса сезоны 2020 и 2021 были объединены, поэтому лучших каратистов определили по итогу семи турниров за два года,
— сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Анжелика Терлюга участвовала в шести турнирах Премьер-лиги и выиграла три из них:
- Сантьяго, серия А;
- Дубай, Лиссабон;
- Премьер-лига.
Еще один турнир принес одесситке серебро: Париж, а Стамбуле Анжелика завоевала бронзовую медаль.
Стоит отметить, что Анжелика Терлюга стала единственной участницей летних олимпийских игр в Токио, кто сумел завоевать там призовое место.
Для Анжелики это третий титул Grand Winner. Первый она завоевала в 2017 году, второй — в 2019. Сообщается, что обладатели этого титула имеют право носить кимоно с золотой вышивкой на всех соревнованиях Премьер-лиги в следующем году.
Источник: Думская
Еще новости спорта из Одессы и области:
- Анжелика Терлюга из Одессы получила 500 тыс грн за олимпийскую медаль: почему не наградили Свитолину?
- Одесская каратистка Анжелика Терлюга пробилась на Олимпиаду
- Гордость Одессы: каратистка Анжелика Терлюга стала лучшей в мире в своей весовой категории