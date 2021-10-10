Одесситка стала победителем в мировой Премьер-лиге по карате

Одесская каратистка Анжелика Терлюга третий раз завоевала титул Grand Winner Премьер-лиги сезона 2020-2021 в категории до 55 кг.

Серебряная призерка Олимпиды-2020 — единственная каратистка из Украины, кто сумел завоевать эту награду.

Этот титул вручается по итогам результата сезона Премьер-лиги. Из-за пандемии коронавируса сезоны 2020 и 2021 были объединены, поэтому лучших каратистов определили по итогу семи турниров за два года,

— сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Анжелика Терлюга участвовала в шести турнирах Премьер-лиги и выиграла три из них:

Сантьяго, серия А;

Дубай, Лиссабон;

Премьер-лига.

Еще один турнир принес одесситке серебро: Париж, а Стамбуле Анжелика завоевала бронзовую медаль.

Стоит отметить, что Анжелика Терлюга стала единственной участницей летних олимпийских игр в Токио, кто сумел завоевать там призовое место.

Для Анжелики это третий титул Grand Winner. Первый она завоевала в 2017 году, второй — в 2019. Сообщается, что обладатели этого титула имеют право носить кимоно с золотой вышивкой на всех соревнованиях Премьер-лиги в следующем году.

Источник: Думская

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