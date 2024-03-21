Одесситы устроили «гендер-Не пати» на руинах своего дома, разрушенного россиянами (видео)

Семья Криницких из Одессы устроила на руинах своего дома, разрушенного в результате обстрела города баллистическими ракетами 15 марта, своеобразное «гендер-пати». Или «гендер-Не пати», как назвали его сами одесситы.

«Гендер-пати» – мероприятие «родом» из США, в последние годы набирающее популярность и в нашей стране. Так называют вечеринку, на которой родители сообщают гостям пол своего будущего ребенка (голубой цвет символизирует, что пара ждет мальчика, а розовый означает, что родится девочка).

Формат «гендер-пати» может быть разным, но вот такого, какой продемонстрировали одесситы Анастасия и Дмитрий Криницкие, раньше точно ни у кого не было.

Видео обнародовала Анастасия Криницкая в соцсети TikTok.

«Как мы этого ждали, только не при таких обстоятельствах. Не забудем и не простим. Сильные. Несокрушимые. Победоносные»,

– так прокомментировала видео женщина.

На видео супруги держат в руках дымовую шашку, из которой впоследствии пошел розовый дым, то есть семья ожидает дочь.



У пары уже есть сын, а рождение девочки, по словам Анастасии, является хорошим предвестником: ведь, как говорит народная примета, девочки рождаются к победе.

В комментариях украинцы отметили, что это «самое крутое гендер-не-пати», которое они когда-либо видели.

Напомним, утром 15 марта российские террористы запустили по Одессе две баллистические ракеты с территории временно оккупированного Крыма. Удар пришелся по курортной зоне и частному сектору одесского побережья.

В результате погибли и пострадали спасатели и медики, прибывшие на место происшествия после первого прилета. Всего в тот роковой день погиб 21 человек и еще более 50 пострадали.

Среди погибших 15 марта – командир полка «Цунами» Александр Гостищев и бывший заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин.

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