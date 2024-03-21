Одесситы устроили «гендер-Не пати» на руинах своего дома, разрушенного россиянами (видео)

В соцсетях набирает популярность трогательное видео, на котором семья из Одессы наглядно продемонстрировала, что никакие ни ракетные, ни «шахедные» обстрелы, ни террор мирного населения не сломят нас, украинцев. Даже если от наших домов останутся одни руины, жизнь продолжается!
Семья Криницких из Одессы устроила на руинах своего дома, разрушенного в результате обстрела города баллистическими ракетами 15 марта, своеобразное «гендер-пати». Или «гендер-Не пати», как назвали его сами одесситы.
«Гендер-пати» – мероприятие «родом» из США, в последние годы набирающее популярность и в нашей стране. Так называют вечеринку, на которой родители сообщают гостям пол своего будущего ребенка (голубой цвет символизирует, что пара ждет мальчика, а розовый означает, что родится девочка).
Формат «гендер-пати» может быть разным, но вот такого, какой продемонстрировали одесситы Анастасия и Дмитрий Криницкие, раньше точно ни у кого не было.
Видео обнародовала Анастасия Криницкая в соцсети TikTok.
«Как мы этого ждали, только не при таких обстоятельствах. Не забудем и не простим. Сильные. Несокрушимые. Победоносные»,
– так прокомментировала видео женщина.
На видео супруги держат в руках дымовую шашку, из которой впоследствии пошел розовый дым, то есть семья ожидает дочь.
@anastasiakrynytska Ми Українці 🇺🇦 Нас не зламати !!! https://send.monobank.ua/jar/56AxnTyuFv Дівчатка народжуються до перемоги 🎀 #війнавукраїні #росіяагресор #безжитла #шахіди #росіятерорист #україна🇺🇦 #одеса #russiaterroriststate #russiaterorriscountry #мійдімукраїна ♬ оригінальний звук — Анастасія Криницька
У пары уже есть сын, а рождение девочки, по словам Анастасии, является хорошим предвестником: ведь, как говорит народная примета, девочки рождаются к победе.
В комментариях украинцы отметили, что это «самое крутое гендер-не-пати», которое они когда-либо видели.
Напомним, утром 15 марта российские террористы запустили по Одессе две баллистические ракеты с территории временно оккупированного Крыма. Удар пришелся по курортной зоне и частному сектору одесского побережья.
В результате погибли и пострадали спасатели и медики, прибывшие на место происшествия после первого прилета. Всего в тот роковой день погиб 21 человек и еще более 50 пострадали.
Среди погибших 15 марта – командир полка «Цунами» Александр Гостищев и бывший заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин.
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