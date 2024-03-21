Одесити влаштували «гендер-не паті» на руїнах свого будинку, зруйнованого росіянами (відео)

Сім’я Криницьких з Одеси влаштувала на руїнах свого будинку, зруйнованого внаслідок обстрілу міста балістичними ракетами 15 березня, своєрідне «гендер-паті». Або «гендер-Не паті», як назвали його самі одесити.

«Гендер-паті» – захід «родом» із США, який останніми роками набирає популярності і в нашій країні. Так називають вечірку, на якій батьки повідомляють гостям стать своєї майбутньої дитини (блакитний колір символізує, що пара чекає на хлопчика, а рожевий означає, що народиться дівчинка).

Формат «гендер-паті» може бути різним, але такого, який продемонстрували одесити Анастасія та Дмитро Криницькі, раніше точно ні в кого не було.

Відео оприлюднила Анастасія Криницька у соцмережі TikTok.

«Як ми цього чекали, тільки не за таких обставин. Не забудемо і не пробачимо. Сильні. Незламні. Непереможні»,

– так прокоментувала відео жінка.

На відео подружжя тримає в руках димову шашку, з якої згодом пішов рожевий дим, тобто родина чекає на донечку.



У пари вже є син, а народження дівчинки, за словами Анастасії, є добрим провісником: адже, як каже народна прикмета, дівчатка народжуються до перемоги.

У коментарях українці зазначили, що це «найкрутіше гендер-не-паті», яке вони коли-небудь бачили.

Нагадаємо, вранці 15 березня російські терористи запустили Одесою дві балістичні ракети з території тимчасово окупованого Криму. Удар припав по курортній зоні та приватному сектору одеського узбережжя.

В результаті загинули та постраждали рятувальники та медики, які прибули на місце події після першого прильоту. Загалом того фатального дня загинула 21 людина і ще понад 50 постраждали.

Серед загиблих 15 березня – командир полку «Цунамі» Олександр Гостищов та колишній заступник мера Одеси Сергій Тетюхін.

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