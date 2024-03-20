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Ракетный удар по Одессе 15 марта: часть пострадавших находится в тяжелом состоянии

Ракетный удар по Одессе 15 марта: часть пострадавших находится в тяжелом состоянии

Из 75 пострадавших в результате ракетных атак 15 марта двадцать человек продолжают лечение в одесских больницах. Восемь — уже выписаны из больниц на амбулаторное лечение.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

По состоянию на 20 марта на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения Одесского городского совета находится 20 человек:

  • 2 пострадавших в крайне тяжелом состоянии,
  • 12 человек в тяжелом состоянии;
  • 6 человек в состоянии средней тяжести.

Пять пациентов находились в реанимации: 2 пациента в ожоговой реанимации и 3 пациента — в общей реанимации. Все они идут на поправку и переведены для дальнейшего лечения в профильные отделения.

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Напомним, 15 марта рф атаковала Одессу баллистикой из временно оккупированного Крыма. В результате повторного удара погибли и пострадали спасатели и медики, приехавшие на место происшествия после первого прилета. Общее число убитых россиянами в тот роковой день составляет 21 человек, а пострадали 75 человек.

Среди погибших 15 марта – командир полка «Цунами» Александр Гостищев, а также бывший заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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