Одесситы смогут посмотреть документальное кино об украинской культуре во время войны

Фестиваль открыл премьерный показ фильма «Культура во время войны. Музеи», которая завершает цикл из пяти фильмов, в основу которых положены материалы социокультурных экспедиций Ukraіner на Север, Юг, Восток и Запад Украины. Вместе они составили целостный рассказ о жизни и творчестве деятелей украинской культуры во времена широкомасштабной русско-украинской войны и о роли поддержки, которую ЕС немедленно предоставил и оказывает художникам после 24 февраля 2022 года.

Премьера первой ленты цикла – «Культура во время войны. Запад» состоялась 29 июня 2023 года, то есть работа Ukraїner длилась почти год, и теперь все фильмы покажут в Киеве, а затем в Чернигове, Полтаве, Одессе и Львове.

«Культура – это краеугольный камень национальной идентичности, вокруг которого формируются традиции, мораль, принципы людей и государств. Поэтому так важно защитить и сохранить эти достижения культурного наследия, особенно во времена большой угрозы разрушения и уничтожения. На это направлена наша поддержка украинской культуры, которую усилил Европейский Союз и наращивает после начала полномасштабной российской войны. Документальные ленты, снятые Ukraіner в рамках кампании «Вместе творим. Вместе храним», сосредотачивают внимание на этой поддержке и на европейской украинской культуре с ее глубинными историческими корнями»,

– отметила Катарина Матернова, госпожа Посол Европейского Союза в Украине.

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На открытии фестиваля гости и зрители пообщались с представителями ЕС и авторами документального цикла «Культура во время войны». Речь шла о том, что выбор документального кино для спецпроекта в рамках коммуникационной кампании «Вместе творим. Вместе храним» был логичным и обоснованным. Ведь именно документалистика фиксирует историю, становится источником и архивом информации для общества вне времени, а потому занимает свое особое место в области культуры, побуждая к переосмыслению и наследия, и ориентиров движения вперед.

Отметим, что украинская культура является неотъемлемой органической частью европейского цивилизационного пространства. Полномасштабная война с россией поставила ее под угрозу уничтожения. По данным Министерства культуры и информационной политики Украины, с 24 февраля 2022 года по 25 декабря 2023 года в Украине повреждено или уничтожено более 1500 культурных объектов (из них – 872 объекта культурного наследия). Уникальные экспонаты и произведения искусства остались на временно оккупированных территориях или незаконно вывезены в россию. Поэтому Европейский Союз мобилизовал на поддержку и защиту украинского культурного наследия и креативных индустрий более 15 миллионов евро. Это позволило спасти сотни музеев и культурных центров, сохранить неоценимые коллекции, произведения искусства, закупить средства защиты и оборудования, оцифровать объекты культурного наследия, помочь с выплатами зарплат персонала, а также обеспечить условия для продолжения творчества более 1000 украинских художников.

«Нам очень важно было весь 2023 год фиксировать как меняется культура из-за полномасштабной войны россии против Украины равноценно различным регионам, как деоккупированным, так и находящимся в тылу. Мы благодарны ЕС за такую возможность и надеемся, что уже скоро сможем посетить и те регионы, которые все еще находятся под оккупацией»,

– сказал Богдан Логвиненко, основатель Ukraіner и автор документального цикла «Культура во время войны».

ЕС финансирует ряд культурных инициатив, реализующих программы помощи Украине в сфере культуры через House of Europe, EU4Culture, Creative Europe, EaP Civil Society Facility и в сотрудничестве с фондом ALIPH (по состоянию на середину февраля 2023 г. Фонд поддержал 212 объектов культурного наследия на общую сумму более 4 миллионов евро, предоставленных ЕС).

О защите украинского культурного наследия, поддержке украинской культуры и ее художников рассказывала украинцам коммуникационная кампания «Вместе творим. Вместе храним», которую завершает фестиваль документальных фильмов «Культура во время войны».

В Одессе зрители смогут посмотреть фестивальные ленты в Культурном центре Унион (Union) по адресу: г. Одесса, улица Троицкая, 43.

19.03 – 18:30 открытие «Культура во время войны. Музеи»;

20.03 – 19:00 «Культура во время войны. Запад»;

21.03 – 19:00 «Культура во время войны. Север»;

22.03 – 19:00 «Культура во время войны. Восток»;

23.03 – 13:00 «Культура во время войны. Юг».

Дополнительную информацию о поддержке украинской культуры во время войны со стороны ЕС можно найти здесь.

Чтобы узнать больше о фестивале документального кино и фильмах, представленных на нем, заходите на сайт, а также следите за страницами Представительства ЕС в Украине в Facebook, Instagram и Twitter/X.

Контактное лицо: Татьяна Воронина, медиаэкспертка, внедряемый проект ЕС «Украинцам о Европейском Союзе» (CEU4U) Ecorys, [email protected] , +38 067 501 11 83.

Ранее мы рассказывали, что Одесщина получила гуманитарную помощь для сохранения культурного наследия.

Фото: Вечерний Киев