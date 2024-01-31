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Одесщина получила гуманитарную помощь для сохранения культурного наследия

Одесщина получила гуманитарную помощь для сохранения культурного наследия

Чтобы сохранить культурное наследие и не потерять уникальные артефакты и произведения искусства, в культурные учреждения Одесщины поступили сканеры для оцифровки картин и произведений монументального искусства.

Об этом сообщили на странице Одесского ОВА.

В Одессе и области почти за два года войны остро стоит вопрос о сохранении культурного наследия во время постоянных террористических атак врага.

В Одесской ОВА рассказали, что для сохранения культурного наследия Одесщина получила от немецкого города Бремен 22 книжных сканера, пять 3D сканеров для оцифровки объемных картин и произведений монументального искусства. Для обработки полученных изображений и моделей в пакете помощи используются 5 моноблоков компьютера и другая оргтехника.

сканери

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Все специальное оборудование будет направлено в культурные учреждения региона.

Как сообщили в Одесской ОВА, регион постоянно ощущает поддержку, которую ганзейский город Бремен оказывает в рамках Совместной декларации о сотрудничестве между Одесской ОВА (Украина) и Администрацией Региона Свободного ганзейского города Бремен (Германия). Это соглашение было подписано в июне 2023 года.

Это еще один шаг в развитии учреждений культуры Одесщины, что позволит сохранить и донести до наших потомков богатство нашей истории —

отметили в Одесской ОВА.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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