Одесити зможуть переглянути документальне кіно про українську культуру під час війни

Фестиваль відкрила прем’єра стрічки «Культура під час війни. Музеї», яка завершує цикл з п’яти фільмів, в основу яких покладено матеріали соціокультурних експедицій Ukraїner на Північ, Південь, Схід і Захід України. Разом вони склали цілісну розповідь про життя та творчість дієвців української культури в часи широкомасштабної російської війни та про роль підтримки, яку ЄС невідкладно надав і надає митцям після 24 лютого 2022 року.

Прем’єра першої стрічки циклу – «Культура під час війни. Захід» відбулася 29 червня 2023 року, тож робота Ukraїner тривала майже рік, і тепер всі фільми покажуть в Києві, а потім в Чернігові, Полтаві, Одесі та Львові.

«Культура – це наріжний камінь національної ідентичності, навколо якого формуються традиції, мораль, принципи людей та держав. Тому так важливо захистити й зберегти ці надбання культурної спадщини, особливо в часи великої загрози руйнації та знищення. На це спрямована наша підтримка української культури, яку Європейський Союз посилив і нарощує після початку повномасштабної російської війни. Документальні стрічки, які знято Ukraїner в рамках кампанії «Разом творимо. Разом зберігаємо», зосереджують увагу на цій підтримці та на європейській українській культурі з її глибинним історичним корінням»,

– зазначила Катаріна Матернова, пані Посол Європейського Союзу в Україні.

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Під час відкриття фестивалю гості та глядачі поспілкувалися з представниками ЄС та авторами документального циклу «Культура під час війни». Йшлося про те, що вибір саме документального кіно для спецпроєкту в рамках комунікаційної кампанії «Разом творимо. Разом зберігаємо» був логічним та обґрунтованим. Адже саме документалістика фіксує історію, стає джерелом і архівом інформації для суспільства поза часом, а тому посідає своє, особливе місце, в царині культури, спонукаючи до переосмислення і спадщини, і орієнтирів руху вперед.

Зазначимо, что українська культура є невіддільною органічною частиною європейського цивілізаційного простору. Повномасштабна російська війна поставила її під загрозу знищення. За даними Міністерства культури та інформаційної політики України, від 24 лютого 2022 року по 25 грудня 2023 року в Україні пошкоджено або знищено понад 1500 культурних об’єктів (з них – 872 об’єкти культурної спадщини). Унікальні експонати та твори мистецтва залишилися на тимчасово окупованих територіях або незаконно вивезені до росії. Тому Європейський Союз мобілізував на підтримку й захист української культурної спадщини та креативних індустрій понад 15 мільйонів євро. Це дозволило врятувати сотні музеїв і культурних центрів, зберегти неоціненні колекції, твори мистецтва, закупити засоби захисту та обладнання, оцифрувати об’єкти культурної спадщини, допомогти з виплатами заробітних плат персоналу, а також забезпечити умови для продовження творчості понад 1000 українських митців.

«Нам надважливо було весь 2023 рік фіксувати як змінюється культура через повномасштабну війну росії проти України рівноцінно різними регіонами, як деокупованими, так і тими, що перебувають в тилу. Ми вдячні ЄС за таку можливість та сподіваємось, що вже скоро зможемо відвідати й ті регіони, що зараз все ще перебувають під окупацією»,

– сказав Богдан Логвиненко, засновник Ukraїner та автор документального циклу «Культура під час війни».

ЄС фінансує низку культурних ініціатив, які реалізують програми допомоги Україні у сфері культури через House of Europe, EU4Culture, Creative Europe, EaP Civil Society Facility та у співпраці з фондом ALIPH (станом на середину лютого 2023 року Фонд підтримав 212 об’єктів культурної спадщини на загальну суму понад 4 мільйони євро, наданих ЄС).

Про захист української культурної спадщини, підтримку української культури та її митців розповідала українцям комунікаційна кампанія «Разом творимо. Разом зберігаємо», яку завершує фестиваль документальних фільмів «Культура під час війни».

В Одесі глядачі зможуть подивитися фестивальні стрічки у Культурному центрі Уніон (Union), адреса: м. Одеса, вулиця Троїцька, 43.

19.03 – 18:30 відкриття «Культура під час війни. Музеї»;

20.03 – 19:00 «Культура під час війни. Захід»;

21.03 – 19:00 «Культура під час війни. Північ»;

22.03 – 19:00 «Культура під час війни. Схід»;

23.03 – 13:00 «Культура під час війни. Південь».

Додаткову інформацію про підтримку української культури під час війни з боку ЄС можно знайти тут.

Щоб дізнатися більше про фестиваль документального кіно та фільми, що на ньому представлені, заходьте на сайт, а також стежте за сторінками Представництва ЄС в Україні у Facebook, Instagram та Twitter/X.

Контактна особа: Тетяна Вороніна, медіаекспертка, Проєкт ЄС «Українцям про Європейський Союз» (CEU4U), що впроваджується Ecorys, [email protected] , +38 067 501 11 83.

Раніше ми розповідали, що Одещина отримала гуманітарну допомогу для збереження культурної спадщини.

Фото: Вечірній Київ