Украинский фильм претендует на самую известную кинопремию мира

Об этом было объявлено 23 января 2024 года на официальном сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Фильм рассказывает о событиях первых 20 дней после начала вторжения россии на территорию Украины в феврале 2022 года, когда город Мариуполь оказался в осаде и подвергся массированным обстрелам и бомбардировкам. Чернов и его коллеги из агентства Associated Press документировали жизнь и смерть мирных жителей, ставших жертвами агрессии.

Картина уже получила несколько престижных наград и номинаций на международных кинофестивалях, в том числе приз зрительских симпатий на фестивале Sundance, награду Cinema for Peace и две награды национальной премии «Киноколо». Фильм также стал самым кассовым украинским документальным фильмом в истории.

Премия «Оскар» является самой значительной и престижной кинопремией в мире, которая вручается с 1929 года за вклад в искусство создания кинофильмов. Церемония награждения пройдет 11 марта 2024 года в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Украинский фильм будет конкурировать за звание лучшего с четырьмя другими лентами: «Боби Уайн: Народный президент», «Вечная память», «Дочери Ольфы» и «Убить тигра».

Это важное событие для украинского кинематографа и для всего мира, так как фильм «20 дней в Мариуполе» не только показывает реальность войны, но и призывает к миру и справедливости.