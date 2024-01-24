Новости Одессы и Одесской области

Украинский фильм претендует на самую известную кинопремию мира

Украинский фильм претендует на самую известную кинопремию мира

Украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе» режиссера Мстислава Чернова попал в список номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». 

Об этом было объявлено 23 января 2024 года на официальном сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Фильм рассказывает о событиях первых 20 дней после начала вторжения россии на территорию Украины в феврале 2022 года, когда город Мариуполь оказался в осаде и подвергся массированным обстрелам и бомбардировкам. Чернов и его коллеги из агентства Associated Press документировали жизнь и смерть мирных жителей, ставших жертвами агрессии.

Картина уже получила несколько престижных наград и номинаций на международных кинофестивалях, в том числе приз зрительских симпатий на фестивале Sundance, награду Cinema for Peace и две награды национальной премии «Киноколо». Фильм также стал самым кассовым украинским документальным фильмом в истории.

Читайте также: Что происходит с украинским кино во время войны? (видео)

Премия «Оскар» является самой значительной и престижной кинопремией в мире, которая вручается с 1929 года за вклад в искусство создания кинофильмов. Церемония награждения пройдет 11 марта 2024 года в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Украинский фильм будет конкурировать за звание лучшего с четырьмя другими лентами: «Боби Уайн: Народный президент», «Вечная память», «Дочери Ольфы» и «Убить тигра».

Это важное событие для украинского кинематографа и для всего мира, так как фильм «20 дней в Мариуполе» не только показывает реальность войны, но и призывает к миру и справедливости.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить