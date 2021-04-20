В Одессе за проезд в электротранспорте можно будет расплатиться карточкой

Во всех городских трамваях и троллейбусах появятся уникальные для каждого вагона QR-коды для безналичной оплаты проезда. Об этом сегодня рассказал глава транспортной комиссии, депутат Одесского горсовета Петр Обухов на своей странице в Facebook.

Так, QR-код можно будет отсканировать с помощью приложения «Приват 24» и затем оплатить проезд банковской карточкой, причем не только «Приватбанка». Оплаченный билет пассажиры будут показывать кондуктору или водителю на экране смартфона.

«Проект хорош тем, что его можно внедрить очень быстро. Я надеюсь, что уже через пару месяцев это заработает. Это, конечно, не настоящий электронный билет, но оплата по безналу давно нужна», – считает Обухов.

Сейчас коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» находится на стадии подписания договора с «Приватбанком».

Ранее сообщалось, что одесские велоактивисты сумели настоять на создании велосипедных дорожек при ремонте улицы Черняховского.

Фото с Facebook-страницы Петра Обухова