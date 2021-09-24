Одесситов приглашают на фестиваль добрососедства

25 и 26 сентября в Одессе пройдет уже третий фестиваль одесских дворов «Погода во дворе». Участники фестиваля продемонстрируют возможности собственных дворов, угостят, устроят культурные развлечения и поделятся опытом развития собственных дворовых пространств.
«Одесса, открываем вместе сезон теплого соседского общения, веселых развлечений и культуры прямо во дворах! Приглашаем 25-26 сентября в одесские дворы от Таирово к Котовского, в особый уголок на Молдаванке, и на большой флешмоб возле Одесского национального театра оперы и балета (ул. Ришельевская)… Следите за расписанием, одевайтесь теплее и готовьтесь получить большую порцию солнечного настроения, а о погоде мы позаботились!»
– сообщают в Facebook организаторы мероприятия.
Фестиваль пройдет на нескольких локациях. С его расписанием можно ознакомиться здесь.
Мероприятие организуют «Школа культуры соседства», Движение за возрождение одесских дворов Двор-SCENA и общественная организация «Фонд развития города Одессы».
Участие в фестивале бесплатное.
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«Одесская жизнь» уже писала, как местные жители перестроили старую клумбу на Жуковского, 43, создав пространство Двор-SCENA. Уже несколько лет этот двор развивает культуру и добрососедство в городе.