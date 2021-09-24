Одесситов приглашают на фестиваль добрососедства

В Любашевке на Одесчине создадут карту Украины из колбасы В субботу, 25 сентября, в пгт Любашевка Одесской области пройдет фестиваль «Любашевка – столица украинской колбасы», приуроченный к 231-й годовщине населенного пункта.

В рамках фестиваля планируется установить новый национальный рекорд: создание из колбасной нарезки самой большой карты Украины. ПОДРОБНЕЕ

Одесситов приглашают на бесплатный рок-концерт и спектакли 23 сентября известный украинский поэт Сергей Жадан выступит на сцене одесского Украинского театра. Только исполнять он будет не стихи, а свои песни вместе с группой «Жадан и собаки». С этим коллективом он записал уже четыре альбома, и в Одессе прозвучат самые свежие композиции. ПОДРОБНЕЕ

Дети, книги, тельняшки: в Одессе прошел «полосатый» фестиваль (фото) Если кто-то думает, что сегодняшняя библиотека, пусть даже детская, – это абсолютная тишина, строгие тети в очках и еле слышное передвижение по читальному залу, то он очень ошибается: детская библиотека сегодня – это еще и очень-очень весело, познавательно, оригинально, необычно и даже волшебно. ПОДРОБНЕЕ