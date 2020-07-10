В Одессе во дворе на Молдаванке появилась Рыбачка Соня со связкой бычков (фото)

В старом дворе на старушке Молдаванке «выросла» очень одесская скульптура. Ну или арт-объект. Это Рыбачка Соня из известной песни. В ее руках — связка бычков. И пусть это не первая «увековеченная» Соня в Одессе, она хороша и очень позитивна.

Создали Сонечку сами жильцы дома, принявшие участие в проекте Школы культуры добрососедства при поддержке Украинского культурного фонда.

Как было сообщено на открытии, теперь двор с Соней на улице Средней станет рыбацким, то есть, здесь появятся и новые арт-объекты в тему. А другие дома, принявшие участие в проекте, тоже преобразятся под «свой» колорит. Главное — чтобы он был одесским. У дворов будут даже свои имена и логотипы.

Напомним, Школа добрососедства была организована в прошлом году. Ее инициаторы — ОО «Зацікавлені», которая координирует известный Двор-SCENA по адресу Жуковского, №43, о котором мы рассказывали. Это проект — не только украшение дворов скульптурами и арт-объектами, но многие другие направления, которые так тесно связаны с понятием «одесский дворик».

«Одесский дворик — это место где мы ежедневно проводим от нескольких минут до нескольких часов жизни. Комфортные взаимоотношения между соседями — это признак высокого доверия в обществе, умение находить общий язык и принимать отличные от ваших точки зрения. Цель Школы — развить добрососедство, вместе создать более комфортные условия для соседей и открытых для горожан дворов, где действуют культурные проекты», — сообщают организаторы проекта.

Фото Вячеслава Тенякова