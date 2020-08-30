Во дворе на Молдаванке Костя-моряк встретился с Рыбачкой Соней

Радостное событие произошло во дворе на старушке-Молдаванке: Костя-рыбак из известной песни «за Одессу», наконец, встретился со своей Рыбачкой Соней.

Как рассказывала «Одесская жизнь», в июле этого года во дворе на улице Средней появился памятник (точнее, арт-объект) Рыбачке Соне. Теперь там же установили ко Дню города и Костю-моряка с гитарой — из той же песни. В самом деле, какая же Рыбачка Соня без Кости-моряка?

Обе скульптуры созданы жильцами дома, которые приняли участие в проекте Школы культуры добрососедства при поддержке Украинского культурного фонда. Дом этот — с морской тематикой, у входа вас встречает стрит-арт «Клевое место», здесь уже есть якорь и другая морская атрибутика.

Смотрите больше фото в галерее:

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И Соня, и Костя сделаны «под бронзу», на самом деле они созданы, что называется, из подручных материалов. В результате получилась любопытная композиция. Рыбачка Соня («интересная чудачка») вглядывается в появившегося Костю-моряка (которого «обожают и Молдаванка, и Пересыпь»), оба героя словно издали знакомятся друг с другом. Ну а рядом с Соней — котик с рыбкой в лапах. Он явно уже принял гостя в семью.

Смотрите больше фото Сони и Кости в галерее:

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Напомним, Школа добрососедства была организована в прошлом году. Ее инициаторы — ОО «Зацікавлені», которая координирует известный Двор-SCENA по адресу Жуковского, №43, о котором мы рассказывали. Это проект — не только украшение дворов скульптурами и арт-объектами, но многие другие направления, которые так тесно связаны с понятием «одесский дворик».

Фото: Мария Котова