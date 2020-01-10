Не выбрасывайте елки: как одесситы меняют хвойные деревья на шоколадки (фото)

Акция по обмену стартовала после празднования Нового года. На территории ЖКСов появились соответствующие таблички, указывающие на пункт приема праздничных деревьев. До сих пор жители города продолжают сдавать хвойные, получая взамен шоколадку.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав в пунктах обмена хвойных деревьев.

Открылись пункты приема елок и сосен после Нового года. В некоторые из них стали приносить деревца почти сразу же после праздника. Так, например, в пункте обмена по адресу Богдана Хмельницкого, 62 нашему корреспонденту рассказали, что жительница близлежащего дома принесла елку 2 января, так как ей надо было уезжать. А за вчерашний день хвойных тут собрали около пяти.

На участке №12 КП ЖКС «Фонтанский» уже есть больше десятка деревьев. На месте говорят, что особой активности не наблюдается – горожане приносят по одной или две елки в день.

Напомним, что у каждого пункта приема есть соответствующие таблички или объявления, указывающие на сбор хвойных деревьев. А взамен можно получить шоколадку в виде Деда Мороза.

Эту акцию проводит городская власть, чтобы одесситы не выкидывали елки в мусорные контейнеры, а уж тем более в неположенных местах. После того, как пункт приема заполнится хвойными деревьями, их заберет КП «Горзелентерст» для переработки на удобрение или другие нужды.

Вот список адресов:

· ул. Ак. Королева, 114 (во дворе);

· ул. Ак. Вильямса, 65, 59;

· просп. Ак. Глушко, 21/1 (за домом);

· ул. Ак. Королева, 53/1 (футбольное поле во дворе);

· ул. Ак. Вильямса, 46/3;

· просп. Ак. Глушко, 11/1 (за магазином «Копейка»);

· Люстдорфская дорога, 176 (во дворе),

· просп. Ак. Глушко, 26 (в парке);

· ул. Ильфа и Петрова, 10 Б (торец дома);

· ул. Ильфа и Петрова, 12 (за ТП);

· ул. Ак. Королева, 80А, 80 Б (зелёная зона);

· ул. Ак. Вильямса, 81/3 (во дворе);

· просп. Ак. Глушко, 22 (за ТП);

· ул. Шишкина, 52/2А;

· просп. Небесной Сотни, 4; 55;

· ул. Героев Крут, 1;

· ул. Варненская, 5/2;

· просп. Адмиральский, 9;

· ул. Космонавтов, 68 (ПУ-12);

· ул. Юрия и Ивана Лип, 38 (ЖКС);

· ул. Генерала Петрова, 76 (ПУ-24);

· ул. Ак. Филатова, 29 Б (ПУ-3);

· Овидиопольская дорога, 8 (ПУ-46);

· ул. Ефимова, 2 (ПУ-5);

· ул. Болгарская, 16;

· ул. Балковская, 199;

· ул. Средняя, 47;

· ул. Б. Хмельницкого, 64;

· просп. Александровский, 4;

· ул. Канатная, 19/21;

· ул. Большая Арнаутская, 18;

· просп. Александровский, 27;

· ул. Кутузакия, 28;

· ул. Десятого апреля, 2;

· ул. Нежинская, 28;

· ул. Княжеская, 4;

· ул. Транспортная, 8А;

· просп. Шевченко, 11 (со стороны ул. Р. Кармена);

· ул. Сегедская, 8;

· ул. Черняховского, 5;

· ул. Тираспольская, 13 (во дворе);

· ул. Посмитного, 33/Фонтанская дорога, 65;

· ул. Малая Арнаутская, 25;

· ул. Большая Арнаутская, 83;

· ул. Атамана Чепиги, 9;

· ул. Балковская, 36/5;

· ул. Сергея Ядова, 22;

· просп. Добровольского, 148 А (возле теплотрассы);

· просп. Добровольского, 18 А (возле бойлерной);

· ул. Заболотного, 36;

· ул. Высоцкого, 20 (возле бойлерной);

· ул. Бочарова, 1 (возле бойлерной);

· ул. Давида Ойстраха, 13 (возле бойлерной);

· ул. Заболотного, 19;

· просп. Добровольского, 95;

· ул. Марсельская, 9;

· ул. Героев обороны Одессы, 76;

· ул. Крымская, 70;

· ул. Заболотного, 55;

· ул. Капитана Кузнецова, 95;

· ул. Героев обороны Одессы, 18;

· Николаевская дорога, 297;

· Николаевская дорога, 309;

· ул. Черноморского казачества, 167;

· ул. Николая Плыгуна, 3;

· ул. Ширшова, 21;

· ул. Краснослободская, 88.

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