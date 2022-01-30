Спроси у доктора: как избавиться от кишечных колик

Если вас периодически беспокоят острые болевые спазмы в животе, которые то ослабевают, то снова усиливаются, — скорее всего, это кишечные колики.

Отчего возникают кишечные колики, насколько они опасны и как с ними бороться, объяснила гастроэнтеролог-эндоскопист высшей категории днепровской горбольницы №9 Лариса Припиченко.

Бывают кишечные, почечные и печеночные колики

Кишечные колики – это резкие схваткообразные боли в брюшной полости, возникающие из-за интенсивных сокращений стенок кишечника. Колики — не самостоятельное заболевание, а симптом, сигнализирующий о сбоях в работе желудочно-кишечного тракта. Спазмы кишечника могут говорить как о временных нарушениях пищеварения (например, из-за переедания), так и о серьезных патологиях ЖКТ, требующих срочного лечения.

Помимо кишечных, различают также почечные и печеночные колики, которые чаще всего спровоцированы мочекаменной и желчнокаменной болезнью.

Отчего возникают спазмы в животе?

Частыми причинами кишечных колик являются длительные перерывы между приемами пищи, регулярные погрешности в рационе (любовь к копченостям, жирным, жареным и острым блюдам), а также употребление продуктов, вызывающих вздутие живота и брожение (кислая капуста, квас, бобовые). Вызвать спазмы кишечника способны также длительный или сильный стресс, чрезмерная физическая нагрузка, наличие кишечных паразитов, отравление.

Кроме того, спровоцировать колики способны такие заболевания, как гастрит, колит, язва, панкреатит, кишечная непроходимость, аппендицит, ОРВИ и грипп, различные кишечные инфекции, опухоли и воспалительные процессы в брюшной полости.

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Где и как болит?

Боль при кишечных коликах может быть тупой, ноющей или же колющей, острой, приступообразной; разливаться по всему животу, отдавая в пах, спину или иметь четкую локализацию. Интенсивность болевых ощущений тоже разная: от вполне терпимого и быстро проходящего дискомфорта до выраженного болевого синдрома, при котором человеку во время приступа трудно даже пошевелиться. При этом спазмы могут длиться как пару часов, так и несколько дней.

Наряду с кишечными коликами у пациентов часто наблюдаются такие симптомы, как вздутие живота, нарушения стула (диарея или запор), тошнота и рвота (обычно однократная). Иногда может повышаться температура тела.

Как избавиться от кишечных колик?

Лечение колик всегда направлено на устранение причины их возникновения. Если вы точно знаете, в чем дело (например, накануне переели), то можно самостоятельно принять спазмолитическое средство, которое быстро устранит беспокоящие симптомы. Но при беспричинных сильных спазмах необходимо исключить неотложные состояния, такие как острый аппендицит, перитонит.

Если боль в животе возникает у вас регулярно, необходимы консультация гастроэнтеролога и ряд дополнительных анализов и обследований. В частности, врач может направить вас на анализы крови и мочи, УЗИ внутренних органов, контрастный рентген кишечника и так далее.

Терапия назначается в зависимости от обнаруженного основного заболевания, спровоцировавшего колики. Если серьезных патологий ЖКТ не выявлено, рекомендуется соблюдение диеты и симптоматический прием спазмолитиков и обезболивающих препаратов.

Народные рецепты от спазмов в животе

— Одну столовую ложку семян укропа залейте стаканом горячего молока. Лечебный напиток готов к употреблению сразу после остывания. Выпивайте его за один прием, но маленькими глотками.

— Две чайные ложки сухих листьев шалфея и полыни залейте стаканом кипятка и дайте настояться два часа. Принимайте настой по одной столовой ложке дважды в день перед едой.

Ирина Лебединец

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