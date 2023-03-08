Одесситок поздравил с 8 марта настоящий полковник Марченко

Дорогие украинки, милые дамы, очаровательные одесситки!

От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником 8 Марта – с праздником весны, надежды и любви! Своим обаянием, добротой, отзывчивостью вы украшаете мир, наполняете его теплом и добром. Своим интеллектом и трудом, своей волей и настойчивостью вы превращаете его в лучшее, делаете более совершенным и справедливым.

Ваша нежность и душевное изящество сочетаются у вас с несокрушимостью и крепостью характера. Особенно мощно и достойно вы продемонстрировали это всему миру сейчас – во время войны.

Украинские женщины стали высоким образцом преданности своей стране на поле боя с коварным врагом, в мобилизации народа в защиту родной земли, в организации мощного волонтерского движения. Ваше самопожертвование и высокое достоинство воспламеняет и вдохновляет, возвышает и не позволяет сломаться.

Особые поздравления шлю всем женщинам, которые сейчас в Вооруженных силах Украины. Вы – наши героини и наши защитницы! Пусть ваша служба будет безопасной, а побратимы и сестры вас уважают и поддерживают на поле боя.

Добра вам и мира, любви и безграничного счастья. Оставайтесь такими же лучезарными и волшебными. Спасибо вам, что украшаете нашу жизнь своим присутствием!

Слава Украине и ее женщинам!

Искренне и с уважениемПолковник Максим Марченко

Начальник Одесской областной военной администрации

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала видео с опросом: Хотят ли одесситы перенести 8 марта на 25 февраля?

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