Новости Одессы и Одесской области

Одесситок поздравил с 8 марта настоящий полковник Марченко

Одесситок поздравил с 8 марта настоящий полковник Марченко

В Международный женский день 8 марта украинских женщин поздравил глава Одесской областной военной администрации полковник ВСУ Максим Марченко.

Дорогие украинки, милые дамы, очаровательные одесситки!

От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником 8 Марта – с праздником весны, надежды и любви! Своим обаянием, добротой, отзывчивостью вы украшаете мир, наполняете его теплом и добром. Своим интеллектом и трудом, своей волей и настойчивостью вы превращаете его в лучшее, делаете более совершенным и справедливым.

Ваша нежность и душевное изящество сочетаются у вас с несокрушимостью и крепостью характера. Особенно мощно и достойно вы продемонстрировали это всему миру сейчас – во время войны.

Украинские женщины стали высоким образцом преданности своей стране на поле боя с коварным врагом, в мобилизации народа в защиту родной земли, в организации мощного волонтерского движения. Ваше самопожертвование и высокое достоинство воспламеняет и вдохновляет, возвышает и не позволяет сломаться.

Особые поздравления шлю всем женщинам, которые сейчас в Вооруженных силах Украины. Вы – наши героини и наши защитницы! Пусть ваша служба будет безопасной, а побратимы и сестры вас уважают и поддерживают на поле боя.

Добра вам и мира, любви и безграничного счастья. Оставайтесь такими же лучезарными и волшебными. Спасибо вам, что украшаете нашу жизнь своим присутствием!

Слава Украине и ее женщинам!

Искренне и с уважениемПолковник Максим Марченко

Начальник Одесской областной военной администрации

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала видео с опросом: Хотят ли одесситы перенести 8 марта на 25 февраля?

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить