Во сколько обойдутся одесским мужчинам цветы к 8 марта

Международный женский день 8 марта уже завтра. Впрочем, у нас его чаще называют праздником весны и женственности. Мужчины традиционно дарят женщинам в этот день букеты цветов. А мы расскажем вам, сколько это стоит.
Цены на цветы на одесских рынках
Чаще всего цветы покупают на рынках. Днем 7 марта на Новом Привозе цены на цветы были такими:
- тюльпаны — 40-50 гривен за штуку;
- розы — 80-120 гривен;
- гиацинты — 100-150 гривен;
- орхидея в горшке — 600 гривен.
На других рынках стоимость цветов в таких же пределах.
Цены на цветы в интернете
В интернет-магазинах продают не единичные цветки, а букеты,
Стоимость цветов в интернете в Одессе перед 8 марта не сильно отличаются от той, что на рынках. Особенность в том, что во всех интернет-магазинах цены примерно одинаковые, но продают цветы там не поштучно, а готовыми букетами.
Цена на букеты перед 8 марта в одесских интернет-магазинах такая:
- 7 роз за 650-950 гривен;
- 11 роз — 960-1600 гривен;
- 25 роз — 2900-4700 гривен;
- 51 роза – 3050-5300 гривен;
- 25 тюльпанов — от 1500 гривен;
- 7 тюльпанов – около 800 гривен.
Но стоит иметь в виду, что скорее всего сейчас, вечером 7 марта, цены на цветы могут увеличиться еще больше.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о результатах опроса украинцев в приложении «Дія» о том, останется ли 8 марта выходным днем в нашей стране.
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