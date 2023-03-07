Во сколько обойдутся одесским мужчинам цветы к 8 марта

Международный женский день 8 марта уже завтра. Впрочем, у нас его чаще называют праздником весны и женственности. Мужчины традиционно дарят женщинам в этот день букеты цветов. А мы расскажем вам, сколько это стоит.

Цены на цветы на одесских рынках

Чаще всего цветы покупают на рынках. Днем 7 марта на Новом Привозе цены на цветы были такими:

тюльпаны — 40-50 гривен за штуку;

розы — 80-120 гривен;

гиацинты — 100-150 гривен;

орхидея в горшке — 600 гривен.

На других рынках стоимость цветов в таких же пределах.

Цены на цветы в интернете

В интернет-магазинах продают не единичные цветки, а букеты,

Стоимость цветов в интернете в Одессе перед 8 марта не сильно отличаются от той, что на рынках. Особенность в том, что во всех интернет-магазинах цены примерно одинаковые, но продают цветы там не поштучно, а готовыми букетами.

Цена на букеты перед 8 марта в одесских интернет-магазинах такая:

7 роз за 650-950 гривен;

11 роз — 960-1600 гривен;

25 роз — 2900-4700 гривен;

51 роза – 3050-5300 гривен;

25 тюльпанов — от 1500 гривен;

7 тюльпанов – около 800 гривен.

Но стоит иметь в виду, что скорее всего сейчас, вечером 7 марта, цены на цветы могут увеличиться еще больше.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о результатах опроса украинцев в приложении «Дія» о том, останется ли 8 марта выходным днем в нашей стране.

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