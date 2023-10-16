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Одесситка завоевала “золото” на чемпионате мира по стоклеточным шашкам

Одесситка завоевала “золото” на чемпионате мира по стоклеточным шашкам

Одесситка Виктория Мотричко стала победителем чемпионата мира по шашкам-100. За чемпионский титул соревновались шестнадцать спортсменок.

У Кюрасао (Япония) закончился двухнедельный чемпионат мира по шашкам-100. Пятикратной чемпионке Европы одесситке Виктории Мотричко не было равных в соревнованиях среди женщин.

Чемпионат мира проводился в формате одного круга, где каждый спортсмен должен был сыграть друг с другом. Виктория провела 15 партий, победила в восьми из них, а семь окончила вничью. Таким образом, шашистка из Одессы не проиграла ни одного противостояния.

До предпоследнего раунда ей конкуренцию составляла «нейтральная» Дарья Ткаченко, которая родилась в Донецкой области и имела статус мастера спорта Украины, но в 2016 году сделала выбор в пользу России. В результате Виктория на два очка набрала больше от ближайшей преследовательницы. Для Мотричко это вторая подряд медаль мировых первенств по шашкам-100 — в 2021-м она завоевала «бронзу».

Добавим, что победа в мужском турнире также досталась украинцу — трехкратному победителю европейских первенств харьковчанину Юрию Аникееву. Это чемпионство стало первым в истории Украины на соревнованиях среди мужчин.

чемпионат мира по шашкам

Юрий Аникеев и Виктория Мотричко — победители чемпионата мира по шашкам

Справка. Шашки-100 отличаются от других вариаций игры из-за размера доски. Партии разыгрываются на досках 10 на 10 клеток, где каждый из игроков размещает по 20 собственных шашек.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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